Hiếp dâm bất thành, bị đốt luôn xe gắn máy

Trước đó, Phê cùng Nguyễn Văn Rô (SN 1995, quê An Giang), chị N.T.K.H và nhóm bạn nhậu tại một quán ăn nằm trên địa bàn huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Đang nhậu giữa chừng, Rô rủ chị H đi nhà nghỉ. Chị H đồng ý. Tuy nhiên, khi đến nhà nghỉ thì chị H. đổi ý không chịu vào phòng ngủ chung với Rô mà bỏ ra về. Rô dùng vũ lực quật ngã chị H xuống nền nhà định thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng chị H. tháo chạy được và quay lại chỗ nhậu. Rô lấy chiếc điện thoại của chị H. rớt lại tại hiện trường rồi rời nhà nghỉ.

Đối tượng Nguyễn Văn Phê và chiếc xe bị đốt.



Nghe chị H. kể lại chuyện bị Rô định hiếp dâm, Phê dùng xe mô tô của mình đi tìm Rô. Khi đến đường DH605 thuộc phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát) thì Phê đuổi kịp, chặn xe Rô lại. Rô sợ nên bỏ lại xe mô tô nhãn hiệu Honda WinerX rồi phóng qua hàng rào ven đường bỏ chạy. Do tức giận nên Phê đã dùng bật lửa đốt xe của Rô rồi bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận tin tố giác của Rô, Công an thị xã Bến Cát tiến hành truy xét và bắt giữ Nguyễn Văn Phê trong một nhà trọ ở huyện Bàu Bàng. Riêng đối với hành vi hiếp dâm và trộm cắp tài sản (điện thoại di động) của Nguyễn Văn Rô, Cơ quan CSĐT Công an TX Bến Cát đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Bàu Bàng xử lý theo thẩm quyền.

