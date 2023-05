Bắt cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ đến mang thai

Hà Thanh Ẩn tại cơ quan công an - Ảnh: THANH VIỆT

Ngày 17-5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Hà Thanh Ẩn (39 tuổi, ngụ xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo hồ sơ vụ việc, đầu năm 2015, bà N.T.D. (52 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành) quen biết và sống chung như vợ chồng với ông Ẩn tại nhà của bà D..

Đầu năm 2018, bà D. đi làm thuê ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ít khi về nhà, còn Ẩn thì ở nhà cùng với con riêng của bà D. là cháu K.N. (lúc này 12 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim). Trong thời gian này, Ẩn nảy sinh ý định và đã quan hệ tình dục một lần với cháu N.

Sau đó, bà D. và cháu N. cùng Ẩn chuyển đến nhiều địa phương khác nhau để sinh sống. Lợi dụng lúc bà D. đi làm, Ẩn đã tiếp tục quan hệ tình dục với cháu N. nhiều lần.

Tháng 7-2019, cháu N. phát hiện có thai hơn 4 tháng tuổi nên nói cho Ẩn biết. Ẩn đưa cháu N. đến tỉnh Tây Ninh sinh sống. Đến ngày 20-12-2019, cháu N. đã hạ sinh một bé trai.

Sau đó Ẩn và cháu N. cùng bà D. thuê trọ và sinh sống tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Bản thân bà D. hoàn toàn không biết việc Ẩn và N. lén lút quan hệ tình dục với nhau dẫn đến sinh con.

Đến ngày 2-5-2023, bà D. phát hiện sự việc nên dẫn con và cháu ngoại về nhà và đến Công an xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành tố giác hành vi phạm tội của Ấn.

Tại cơ quan công an, qua làm việc bước đầu, Ẩn đã thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với cháu N. trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2023.

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ