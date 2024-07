Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Ảnh, clip được chia sẻ liên tục

Vụ tai nạn được nhắc tới xảy ra vào khoảng 9h sáng nay (11/7). Chiếc ôtô 9 chỗ chạy trên cao tốc hướng Hà Nội về Hải Phòng, khi tới thị trấn Gia Lộc thì va chạm liên tiếp với xe bán tải và xe 7 chỗ.

Hậu quả một người bị thương nặng, 5 người bị thương nhẹ, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Hiện trường vụ tai nạn sáng nay (Ảnh: OFFB)

Tại hiện trường, 2 phương tiện dừng sát dải phân cách cao tốc. Xe 16 chỗ rụng cánh cửa lên xuống phía phụ, thân xe bẹp dúm. Xe 7 chỗ nát đầu, bung túi khí, quay ngang nằm giữa hai làn cao tốc. Xe bán tải bị hư hỏng phần đuôi.

Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân làn giao thông, đưa người đi cấp cứu, và điều tra vụ tai nạn.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh, clip được người dân ghi lại tại hiện trường đang được chia sẻ liên tục.

Clip hiện trường tai nạn liên hoàn trên cao tốc, 6 người bị thương

