HĐND tỉnh quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua các Nghị quyết: - Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý. - Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 30 ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. - Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 32 ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. - Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024. - Nghị quyết phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. - Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024. - Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. - Nghị quyết xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023. - Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Nghệ An cơ sở 2. - Nghị quyết Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 2). - Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến số 02 thuộc hệ thống giao thông Khu A, KCN Nam Cấm. - Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng cơ bản cho Phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). - Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân được bố trí trong năm 2023 từ ngân sách cấp tỉnh (đợt 1).