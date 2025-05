Khởi tố đường dây cá độ bóng đá qua mạng, giao dịch gần 100 tỷ đồng

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngày 20/5/2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng chính trong đường dây này. Đến ngày 23/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả 5 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các đối tượng tại cơ quan cảnh sát điều tra

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Mạnh Thắng (SN 1983) và Nguyễn Văn Hân (SN 1983) bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc; Nguyễn Minh Tuấn (SN 1984), Đỗ Tiến Thành (SN 1982) và Nguyễn Hoành Việt (SN 1975) bị khởi tố về tội Đánh bạc. Tất cả đều trú tại TP Nam Định

Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra tang vật thu giữ

Qua điều tra, từ ngày 24/2 đến ngày 20/5/2025, các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng. Dù nhận thức được hành vi cá độ là vi phạm pháp luật, các đối tượng vẫn tham gia với lý do “thú vui tiêu khiển” sau mỗi trận bóng đá. Một số người trong nhóm thậm chí đã lâm vào cảnh nợ nần hàng trăm triệu đồng, nay còn phải đối mặt với án phạt tù.

Thiếu tá Phạm Văn Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định cảnh báo rằng, các trang cá cược bóng đá thường sử dụng nhiều chiêu trò dụ dỗ, thậm chí dùng “chim mồi” để lôi kéo người chơi. Cá độ bóng đá không chỉ khiến người chơi lâm vào cảnh nợ nần mà còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội như trộm cắp, cướp giật, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, thậm chí tự tử.

Ảnh: Tang vật thu giữ

Trung tá Nguyễn Văn Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, chia sẻ: “Qua điều tra các vụ án, chúng tôi nhận thấy không ít gia đình tan vỡ, người chơi rơi vào cảnh ‘tiền mất, án tù mang’ chỉ vì cá độ. Người dân cần tuyệt đối tránh xa các hình thức đánh bạc, đồng thời chủ động tố giác các hành vi nghi vấn đến cơ quan công an địa phương hoặc gọi đến đường dây nóng Phòng Cảnh sát hình sự theo số 069.274.1758”.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây cá độ quy mô lớn này.

Tác giả: Vân Hồng - CTV Trần Hồng

Nguồn tin: vov.vn