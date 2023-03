Hàng trăm cảnh sát kiểm tra Công ty Home Credit và công ty mua bán nợ

Thời gian gần đây Bộ Công an và công an các tỉnh thành liên tục triệt phá các đường dây thu hồi nợ kiểu xã hội đen và chiếm đoạt tài sản. Bước đầu cơ quan chức năng cho rằng hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm vu khống, đe dọa buộc trả tiền. Ngày 15-3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 người đòi nợ về tội "cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến Công ty mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ. Trước đó Công an TP.HCM đã triệt phá các tổ chức, đường dây tội phạm hoạt động núp bóng các công ty để chiếm đoạt tài sản, đã khởi tố hai vụ án, khởi tố 26 nhân viên của Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset và chi nhánh Công ty luật TNHH Power Law về tội "vu khống".