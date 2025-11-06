Hàng nghìn người Indonesia dính líu đường dây cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia

Ông Yusril nhấn mạnh tính chất phức tạp của hoạt động xuyên quốc gia nói trên tại cuộc họp chuyên đề về “Tăng cường Ủy ban Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) trong phòng chống tội phạm liên quan đến cờ bạc trực tuyến” diễn ra ngày 4/11 tại Trung tâm Báo cáo và Phân tích giao dịch tài chính (PPATK) ở Jakarta.

Ông cho biết đã nhận được thông tin từ Bộ trưởng Tư pháp Philippines, rằng hàng nghìn công dân Indonesia đang kiểm soát các hoạt động cờ bạc trực tuyến tại Philippines, liên quan đến mạng lưới có trụ sở tại Campuchia. Theo ông, sự phối hợp giữa Chính phủ Philippines và Campuchia đã giúp giảm bớt hoạt động cờ bạc trái phép tại Philippines, song nhiều nhà điều hành đã chuyển căn cứ sang Phnom Penh để tránh truy quét.

Mọi hình thức cờ bạc trực tuyến đều bị cấm tại Indonesia, song việc thực thi pháp luật gặp nhiều thách thức do tính chất xuyên biên giới và hệ thống thanh toán kỹ thuật số khiến việc truy vết nguồn tiền trở nên khó khăn.

Bộ trưởng Yusril nhấn mạnh cờ bạc trực tuyến không còn là trò chơi cá cược đơn thuần, mà là một dạng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thường liên quan đến hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ông kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Ủy ban quốc gia về Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ khủng bố (TPPU), các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và đối tác quốc tế.

Ông cũng khẳng định vai trò trung tâm của PPATK trong việc phân tích các giao dịch đáng ngờ và chặn dòng tiền có khả năng liên quan đến cờ bạc. Nếu phối hợp chặt chẽ, Indonesia có thể ngăn chặn hiệu quả hơn các mạng lưới tội phạm trực tuyến vượt biên giới.

Tác giả: Minh Hưởng

Nguồn tin: baotintuc.vn