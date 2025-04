Hàn Quốc: Ông Yoon Suk-yeol ra sao sau 4 ngày bị phế truất chức tổng thống?

"Ông Yoon đang chuẩn bị rời dinh thự Hannam-dong sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp hôm 4-4" – hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngày ông rời đi và nơi ông chuyển đến vẫn chưa được xác nhận.

Sau khi nhậm chức vào tháng 5-2022, ông Yoon đã chuyển đến dinh thự chính thức ở Hannam-dong, nằm trong khu phức hợp Bộ Quốc phòng tại quận trung tâm Yongsan.

Thời điểm đó dinh thự Hannam-dong đang xây dựng nên suốt 6 tháng ông Yoon liên tục đi lại giữa nơi ở riêng tại khu Acro Vista, phía Nam Seoul đến khu phức hợp Bộ Quốc phòng.

Dinh thự chính thức của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol tại Hannam-dong, trung tâm Seoul, được chụp vào ngày 6-4. Ảnh: Yonhap

Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) cũng đang tiến hành các biện pháp bảo vệ ông Yoon và cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.

Theo Đạo luật An ninh tổng thống, ông Yoon đủ điều kiện được bảo vệ an ninh trong tối đa 10 năm sau khi rời nhiệm sở, song không rõ số lượng nhân viên an ninh được phân công bảo vệ ông.

Ông Yoon bị 8/8 thẩm phán tại Toà án Hiến pháp nhất trí cách chức ngay lập tức hồi tuần trước, buộc Hàn Quốc phải tổ chức cuộc bầu cử tổng thống bất thường trong vòng 60 ngày.

Yonhap dẫn lời một quan chức ngày 7-4 xác nhận chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tổ chức bầu cử vào ngày 3-6 tới để chọn người kế nhiệm cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Quyền Tổng thống Han Duck-soo dự kiến thông qua kế hoạch này trong cuộc họp nội các vào ngày 8-4.

Khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất vào ngày 10-3-2017, cuộc bầu cử sớm được tổ chức đúng 60 ngày sau đó, vào ngày 9- 5-2017.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký ứng cử viên sơ bộ ngay sau khi Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm ông Yoon.

Nếu bầu cử tổng thống Hàn Quốc diễn ra ngày 3-6, các ứng cử viên sẽ phải đăng ký trước ngày 11-5 và thời gian vận động chính thức bắt đầu vào ngày 12-5.

Luật cũng yêu cầu các công chức tranh cử tổng thống phải từ chức ít nhất 30 ngày trước bầu cử. Do đó, hạn chót để công chức nhà nước từ chức nếu muốn ra tranh cử là ngày 4-5.

Tổng thống Hàn Quốc tiếp theo sẽ nhậm chức ngay sau khi có kết quả bầu cử mà không cần nhóm chuyển giao quyền lực.

Khu phức hợp Acro Visa ở phía Nam Seoul, nơi có nhà riêng của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, được chụp vào ngày 7- 4. Ảnh: Yonhap

Tác giả: Hải Hưng

Nguồn tin: Báo Người lao động