Hai vụ tai nạn xe khách thảm khốc khiến 13 người chết do lỗi chủ quan của tài xế

Khởi tố tài xế xe khách tông xe tải đỗ bên đường Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tiên (tài xế xe khách mang BKS 51B-19956 trong vụ tông xe tải đỗ sát lề đường khiến 3 người chết ngày 21-2) về tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.