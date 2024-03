Hai vụ tai nạn giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh làm 3 người tử vong

Tai nạn giao thông giữa trung tâm thành phố.

Tối 15/3, Đội Cảnh sát Giao thông Tuần tra Dẫn đoàn cùng Công an Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra, xử lý vụ tai nạn tại trên đường Lê Duẩn (phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) giữa xe máy va chạm với xe hơi làm người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút, nhiều người đi trên đường Lê Duẩn nghe tiếng động mạnh; đến kiểm tra thì phát hiện vụ tai nạn xảy ra từ cú đâm kinh hoàng giữa xe ôtô và xe máy.

Xe ôtô mang biển số kinh doanh số 59E-135.83 đang di chuyển hướng từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng-Lê Duẩn hướng về Thảo Cầm Viên.

Khi xe di chuyển đến trước nhà số 1 Lê Duẩn (phường Bến Nghé, Quận 1) thì va chạm với xe máy chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh, khiến người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Một phần đuôi chiếc xe máy bị kẹt dưới đầu ôtô.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông Tuần tra Dẫn đoàn cùng Công an Quận 1 đến phong tỏa hiện trường; đồng thời cùng lực lượng chức năng điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo cô gái chạy trên đường Đinh Tiên Hoàng, hướng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai về đường Điện Biên Phủ.

Khi đến ngay giao lộ đường Nguyễn Đình Chiểu-Đinh Tiên Hoàng (Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), xe khách 50 chỗ (lưu thông trên đường Nguyễn Đình Chiểu, hướng từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm về đường Hai Bà Trưng) và xe máy đã va chạm với nhau.

Cú va chạm mạnh khiến đôi nam nữ ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ, mũ bảo hiểm văng tung tóe trên mặt đường.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an Quận 1 phối hợp Đội Cảnh sát Giao thông Tuần tra Dẫn đoàn (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã đến hiện trường phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Công an Quận 1 phối hợp các đơn vị liên quan trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Qua kiểm tra bước đầu, tài xế xe khách không có nồng độ cồn trong hơi thở. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe này được chạy trong nội đô thành phố./.

Tác giả: Thanh Vũ

Nguồn tin: vietnamplus.vn