Hải Phòng chiêu mộ 8 tân binh, gồm những ai?

HLV Đặng Văn Thành đón thêm nhiều tân binh trước thềm mùa giải mới - Ảnh: HPFC

Hải Phòng đã chính thức hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới kể từ ngày 2/7. Trong ngày đầu tập luyện, đội bóng đất Cảng đã bắt đầu trình làng dàn cầu thủ mới tinh. Để khỏa lấp vào vị trí của 12 cầu thủ đã ra đi, HLV Đặng Văn Thành cũng đã nhanh chóng chiêu mộ những tân binh, bổ sung vào đội hình trước thềm mùa giải 2026/27.

Đội bóng đất Cảng có được sự phục vụ của 5 cầu trẻ thủ gồm: Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Ngọc Tú, Huỳnh Tuấn Vũ, Hồ Viết Đại. Trong đó, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Ngọc Tú đến với sân Lạch Tray theo dạng cho mượn từ Thể Công Viettel. Chưa dừng lại, Hải Phòng cũng đã thành công trong việc chiêu mộ hậu vệ Nguyễn Vũ Tín – cầu thủ thuộc biên chế CA TP.HCM vừa chơi cho PVF-CAND ở lượt về V.League 2025/26.

Vũ Tín không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hậu vệ 28 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo PVF, từng tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V.League và các giải đấu chuyên nghiệp trong màu áo Sài Gòn FC, CLB Công An TP.HCM và PVF-CAND.

Vũ Tín được đánh giá cao nhờ sự đa năng. Anh có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ và tiền vệ cánh trái. Sự xuất hiện của cầu thủ sinh năm 1998 được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng đất Cảng gia tăng chiều sâu đội hình cũng như bổ sung thêm một phương án chất lượng cho hàng phòng ngự trong hành trình chinh phục những mục tiêu mới.

Bên cạnh các nội binh giàu tiềm năng, Hải Phòng cũng đã hoàn tất bộ khung ngoại binh cho mùa giải 2026/27. Ngoại binh mới đầu tiên của Hải Phòng là gương mặt không hề xa lạ với V.League: Tiền đạo Milan Makaric – người vừa có mùa giải đầy ấn tượng trong màu áo Đà Nẵng.

Ở V.League 2025/26, Milan Makaric trở thành “cứu tinh” của Đà Nẵng khi đóng góp 11 pha lập công, giúp đội bóng sông Hàn lách qua khe cửa hẹp để trụ hạng thành công. Sự góp mặt của ngoại binh người Serbia được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng, bổ sung sức mạnh và sự đột biến cho hàng công đội bóng đất cảng.

Sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng chọn vị trí nhạy bén cùng những pha dứt điểm đầy quyết đoán, Milan Makaric là mẫu tiền đạo có thể tạo ra khác biệt trong những thời điểm then chốt. Kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu sẽ là nền tảng để anh nhanh chóng hòa nhập và khẳng định giá trị của mình tại Hải Phòng.

Tiền đạo Milan Makaric - người ghi 11 bàn cho Đà Nẵng mùa trước là tân binh nhận được kỳ vọng lớn của Hải Phòng - Ảnh: HPFC

Mới nhất, Hải Phòng cũng thông báo chiêu mộ thành công trung vệ tuyển thủ Guinea Xích đạo Esteban Obiang. Esteban Obiang cao 1m86, sở trường chơi trung vệ nhưng khi cần anh có thể thi đấu tốt trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Anh trưởng thành trong môi trường bóng đá Tây Ban Nha, từng khoác áo nhiều đội bóng như Real Betis B, Antequera, CD Guadalajara, Arandina, Alcoyano hay San Sebastian de los Reyes.

Với nền tảng kỹ thuật tốt cùng khả năng đọc tình huống, tranh chấp và không chiến hiệu quả, Obiang được đánh giá là mẫu trung vệ giàu kinh nghiệm, phù hợp với những giải đấu có tính cạnh tranh cao. Không chỉ thi đấu ở cấp câu lạc bộ, Esteban Obiang còn là tuyển thủ quốc gia Guinea Xích Đạo. Obiang đã có 45 lần góp mặt trong màu áo ĐTQG. Với thể hình lý tưởng, kinh nghiệm thi đấu dày dặn cùng lối chơi mạnh mẽ, Obiang được kỳ vọng sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường V.League và trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ Hải Phòng.

Ngoài việc cải tổ nhân sự, Hải Phòng cũng trình làng ekip BHL mới dưới thời HLV Đặng Văn Thành. Đội bóng đất Cảng vừa ra mắt thêm các trợ lý Vũ Thanh Tùng, Mai Ngọc Quang (những cựu cầu thủ Hải Phòng), Trần Hùng Cường và chuyên gia thể lực Lee Gi Nam – người đã có kinh nghiệm làm việc tại V.League trong màu áo CLB Hà Nội.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn