Hai ô tô bốc cháy trước cửa gara

Trưa 10/6, tại một gara ô tô ở thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), một xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Lửa nhanh chóng bao trùm đầu xe kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, rồi lan sang ô tô con đỗ bên cạnh. Cả hai phương tiện đều bị thiêu rụi.

Thời điểm xảy ra vụ cháy khoảng 11h10, xe đầu kéo biển số 29H-700.xx đang được hàn giảm xóc dưới cabin thì lửa bất ngờ bùng phát. Những người có mặt tại hiện trường sử dụng bình cứu hỏa cầm tay nhưng không dập được lửa.

Chiếc ô tô con biển Lạng Sơn, đang tháo bánh để sửa, không kịp di dời nên cũng bị lửa lan sang và cháy toàn bộ phần trước cùng nội thất.

Đến 11h28, lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Cao Lộc huy động hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường, dùng bọt tuyết khống chế và dập tắt đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cao Lộc ùn tắc cục bộ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra.

