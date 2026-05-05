Hai lần mưu sát vợ bầu của gã chồng ngoại tình

Ngày 13/12/2017, Cảnh Bằng lái xe đưa vợ, họ Lưu, đang mang thai 8 tháng, từ nhà ngoại trở về nhà riêng ở huyện Thanh Giản, thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây. Khi đi trên quốc lộ 210, tai nạn giao thông xảy ra. Lưu tử vong cùng đứa con trong bụng, còn Bằng bất tỉnh nhân sự.

19h ngày 13/12, cảnh sát giao thông đi ngang qua phát hiện chiếc xe, đưa Bằng vào bệnh viện cấp cứu.

Bằng khai do đánh lái tránh chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn đi ngược chiều nên không may lao xuống mương thoát nước bên đường, bất tỉnh ngay sau đó.

Chiếc xe do Cảnh Bằng điều khiển lao xuống mương cạn ven đường. Ảnh: CCT

Tuy nhiên, bố Lưu nhận thấy cái chết của con gái có điểm đáng ngờ. Ông nhớ khi con rể ở nhà mình, vào khoảng 4h ngày 13/12, đầu nối đường ống dẫn khí gas trong bếp đột ngột bị tách rời, gây rò rỉ khí gas. May mắn, gia đình ông đã phát hiện kịp thời và khóa van lại. Kết hợp với việc Bằng đang ầm ĩ đòi ly hôn, ông nghi ngờ con rể là người chịu trách nhiệm về cái chết đột ngột của con gái mình.

Ngày 19/12, bố Lưu trình báo vụ việc với công an huyện Thanh Giản, yêu cầu điều tra về cáo buộc Bằng dàn dựng tai nạn giao thông để giết vợ.

Sau khi nhận được báo cáo, công an thành lập chuyên án. Trích xuất camera gần hiện trường, nhà chức trách thấy Bằng có dấu hiệu khả nghi khi lái xe lòng vòng suốt hơn hai tiếng cho quãng đường chỉ 4 km. Ngày 30/12, Bằng bị tạm giữ vì nghi ngờ gây tai nạn giao thông.

Kết quả khám nghiệm chỉ ra Lưu tử vong do ngạt thở, vụ va chạm xảy ra sau khi cô qua đời. Ngày 8/1/2018, cơ quan chức năng xác định đây là vụ án cố ý giết người, bắt giữ Bằng với cáo buộc mới.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện dấu vân tay, ADN của Bằng trên đường ống dẫn khí gas trong bếp nhà họ Lưu, cùng nhiều lịch sử tìm kiếm, hồ sơ định vị điện thoại và ôtô của anh ta.

Ngày 15/1, trước lượng lớn bằng chứng, Bằng thú nhận giết vợ.

Cảnh sát điều tra hiện trường tai nạn. Ảnh: CCTV

Cảnh Bằng, tài xế máy xúc 28 tuổi, gặp Lưu, kém 4 tuổi, qua mai mối vào tháng 12/2015 và kết hôn 8 tháng sau. Đầu 2017, Bằng ngoại tình với một phụ nữ đồng hương khi đi làm thuê nơi khác.

Từ tháng 5/2017, vì muốn chung sống cùng tình nhân, Bằng liên tục đề nghị ly hôn nhưng bị gia đình phản đối. Để đạt được mục đích, Bằng nhiều lần nhắn tin qua WeChat yêu cầu vợ phá thai và chấp nhận ly hôn, nhưng cô từ chối.

Sau đó, Bằng nghĩ ra cách lập một tài khoản WeChat giả danh "Trương Trác", kết bạn và trò chuyện với Lưu nhằm tạo ra một người tình giả cho vợ. Anh ta viện cớ vợ ngoại tình để tiếp tục đòi ly hôn nhưng không thành do bị bố mẹ hai bên khuyên can. Sau chuyện này, Lưu theo bố mẹ đẻ về nhà ở Du Lâm.

Tối 21/11, Bằng dùng dao tự cắt vào mu bàn tay, dàn dựng vở kịch "người tình trên mạng" của Lưu đến nhà gây rối, hành hung. Anh ta đến đồn cảnh sát trình báo sai sự thật để vu oan cho vợ. Lưu phủ nhận quen biết "Trương Trác" với cảnh sát, sau đó Bằng rút đơn.

Ngày 11/12/2017, Bằng lái xe đến nhà bố mẹ vợ để đón Lưu và ở lại ít hôm. Thấy không thể đòi ly hôn được, trong thời gian này, anh ta nhiều lần tìm kiếm các nội dung như "rò rỉ khí gas có thể dẫn đến chết người không" trên điện thoại di động.

Khoảng 3h ngày 13/12, nhân lúc cả nhà vợ đang say giấc, Bằng rút đường ống dẫn khí gas trong bếp, nhằm gây ngộ độc khí gas để hại chết vợ. Tuy nhiên, Lưu tỉnh dậy đi vệ sinh nên đã phát giác kịp thời, gọi bố khóa van lại, ngăn chặn được vụ ngộ độc và nổ khí gas.

Trưa hôm đó, khi lái xe đưa vợ về Thanh Giản, Bằng lại dùng điện thoại tìm kiếm "tỷ lệ tử vong khi bà bầu gặp tai nạn giao thông", "ngạt thở bao lâu có thể gây chết người"...

Lúc 17h, Bằng cố ý tránh camera giám sát, dừng xe bên vệ đường trên quốc lộ 210. Anh ta cáo buộc vợ ngoại tình để kiếm cớ cãi vã, đòi ly hôn. Một lần nữa bị Lưu từ chối, Bằng bịt miệng mũi khiến cô chết ngạt tại chỗ cùng đứa trẻ trong bụng. Sau đó, Bằng lái xe lao xuống mương thoát nước bên quốc lộ, vờ bất tỉnh nhằm dàn dựng hiện trường tai nạn giao thông, che giấu hành vi giết người.

Sau vụ việc, bố Lưu ân hận: "Cả nhà đều không muốn con gái ly hôn vì sợ điều tiếng không tốt. Nếu biết hắn có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, chắc chắn tôi bảo con ly hôn lâu rồi".

Ngày 26/9/2018, TAND trung cấp thành phố Du Lâm tuyên án tử hình với Bằng vì tội Cố ý giết người. Bằng kháng cáo nhưng bị tòa phúc thẩm bác đơn vào tháng 7/2019. Tòa án Tối cao phê chuẩn bản án vào cuối 2019.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net