Hai kẻ mang vật giống súng cướp tiệm vàng ở Khánh Hòa

Tối 23/9, ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra vụ cướp ở tiệm vàng Kim Khoa (2364 Đại Lộ Hùng Vương, phường Ba Ngòi).

Theo đó, khoảng 17h23 cùng ngày, hai tên cướp đi xe máy, mang theo vật giống súng, búa xông vào tiệm vàng Kim Khoa, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh.

Tiệm vàng Kim Khoa - nơi xảy ra vụ cướp tiệm vàng (Ảnh: N.T)

Camera trong tiệm vàng ghi lại, khi xảy ra vụ việc, trong tiệm đông người tới mua vàng, có bảo vệ.

Khi thấy 2 kẻ cầm vật giống súng xông vào, đập vỡ tủ kính, nhiều người trong tiệm chạy tán loạn. Một tên dùng búa đập vỡ tủ kính lấy vàng cho vào balô, tên còn lại cầm vật giống súng chĩa vào phía trong nhà canh chừng, uy hiếp.

Vài phút sau, khi đã lấy được vàng, cả hai leo lên xe máy bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Cam Ranh phối hợp với các đơn vị có liên quan vào cuộc, điều tra, truy bắt.

