Hai anh em ruột tử nạn trên đường về quê đón Tết

Xã hội

Điều khiển xe máy từ Long An về An Giang đón Tết, khi đến quốc lộ N2 (Bến Lức, Long An) 2 anh em va quẹt với một xe gắn máy khác khiến cả 2 ngã xuống đường, bị xe tải tông tử vong…