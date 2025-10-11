Nóng: Đê ở Bắc Ninh đang tràn, có nguy cơ vỡ đê

Khuya ngày 10/10, thông tin trên VTV Times cho hay, hiện tại, đê ở Chi Lễ – Mỹ Thái, Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) đang tràn, nước dâng nhanh, nguy cơ vỡ đê.

Lực lượng chức năng và bà con đang nỗ lực hết sức đắp đê, chặn dòng, nhưng rất cần thêm người và vật lực. Mỗi người một tay, chung sức bảo vệ đê, bảo vệ chính mình!

Trước đó, từ chiều 9/10, một số đoạn đê bối qua xã Mỹ Thái tiếp tục xuất hiện tình trạng thẩm lậu, rò rỉ qua thân đê, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng địa phương đã khẩn cấp “xuất quân" trong đêm, mang theo cuốc, xẻng, bao tải, đèn pin… để hộ đê.

Hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng xã Mỹ Thái đã thức trắng, hối hả xúc đất, đóng bao tải, gia cố từng mét đê trong cuộc “chạy đua” với dòng lũ dữ đang lên nhanh.

Tính đến trưa ngày 10/10, khu vực đê bối Đẩu Hàn hiện cũng đang trong trạng thái an toàn, mực nước đang rút chậm.

Trong ba ngày qua, hàng nghìn người dân Bắc Ninh đã tự nguyện tham gia hộ đê, ngày đêm canh giữ, tiếp tế lương thực, chung sức cùng các lực lượng chức năng bảo vệ tuyến đê này an toàn trong đỉnh lũ.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh vào sáng 10.10, hiện nay mực nước trên sông Thương, sông Cầu xuống chậm. Các tuyến đê trọng yếu bị đe dọa bởi nước lũ những ngày qua, hiện nay tình hình đều được kiểm soát, đảm bảo an toàn.

Theo thống kê tính đến 7 giờ ngày 10/10, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 4 người tử vong, 2 người bị thương do bão lũ; di dời hơn 5.000 hộ dân, hơn 6.700 hộ bị cô lập; 26 ngầm bị tràn; 46 tuyến đường bị ngập không đi lại được; 121m đường bị sạt lở; 135 điểm bị sạt lở đất; hơn 6.600ha hoa màu, lúa bị ngập; 859ha cây ăn quả bị ngập…

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn