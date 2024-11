Hà Tĩnh: Thanh tra tổng thể khu du lịch sinh thái biển 1.200 tỷ ‘treo’ gần thập kỷ

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu ký công văn số 6588 /UBND-KT2 giao: Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND huyện Nghi Xuân cùng các đơn vị liên quan soát xét, thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra, rà soát tổng thể toàn bộ quá trình triển khai thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, do Công ty CP Tư vấn và xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp gần cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017.

Đoàn thanh tra sẽ hoàn thành, báo cáo kết quả và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan theo đúng quy định trước ngày 30/11/2024.

Dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, tại khu vực Đồng Luồng, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 395/QĐ_UBND ngày 25/1/2017.

Dự án có quy mô 99ha với điểm tiếp giáp gần cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối hai bờ Nghệ An - Hà Tĩnh do Công ty CP Tư vấn và xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu dự kiến khoảng 1.261 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Sau nhiều năm, dự án đến nay vẫn chỉ là một bãi đất hoang không được đầu tư xây dựng

Dự án có quy mô đầu tư gồm: khu khách sạn nghỉ dưỡng (khối khách sạn cao tầng 25 tầng, khối dịch vụ cao 2 tầng); nhà hàng 1 tầng, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí cao 3 tầng; sân thể dục thể thao; quảng trường; biệt thự biển cao 2 tầng; biệt thự vườn cao 2 tầng; nhà hàng sinh thái 1 tầng; bungalow…

Theo kế hoạch, dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I từ tháng 1/2017 đến hết quý II/2018 sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư và thi công hoàn thành các công trình hạ tầng. Giai đoạn II từ quý III/2018 đến hết quý IV/2020 sẽ đầu tư đồng bộ, thi công hoàn thành và đưa vào tất cả các công trình của dự án vào hoạt động.

Được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án là vậy nhưng sau nhiều năm dự án vẫn không được đầu tư xây dựng. Đến thời điểm này (nữa cuối năm 2024), dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao này vẫn chỉ là những đồng cỏ, bụi rậm, chưa có dấu hiệu xây dựng nào. UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản chỉ đạo, giao các đơn vị liên quan thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra, rà soát tổng thể toàn bộ quá trình triển khai thực hiện dự án này.

Công ty CP Tư vấn và xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh có địa chỉ đăng ký thuế tại xóm Hội Thái, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Doanh nghiệp được thành lập vào ngày 5/12/2016 với vốn điều lệ ở mức 250 tỷ đồng. Trong đó, 80% được nắm giữ bởi công ty mẹ là Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Giang Dragon, 1% cổ phần khác thuộc về nhà đầu tư cá nhân (Nguyễn Thị Nhung, hộ khẩu thường trú tại Nghệ An).

