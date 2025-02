Hà Tĩnh: Loang lổ trên tuyến đường ven biển nghìn tỷ

“Có nhiều nguyên nhân dẫn đến một số đoạn trên đường ven biển (ĐT 547) bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do thời gian khai thác đã lâu, nguồn kinh phí bão dưỡng thường xuyên hạn chế. Cầu Cửa Hội lưu thông, lưu lượng phương tiện vận tải tăng đột biến; một số đoạn tuyến kết cấu đường chỉ gồm 1 lớp bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm nên bị hư hỏng nhiều hơn so với các đoạn khác. Ngoài ra, điều kiện khí hậu vùng biển thường xảy ra mưa gió, ẩm ướt cũng ảnh hưởng đến chất lượng công trình”, ông Nguyễn Trần Toản- Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh lý giải