Hà Tĩnh: Công bố Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, tỷ lệ 1/500

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, tỷ lệ 1/500 được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 19/QĐ – KKT ngày 16/01/2025.

Theo đó, diện tích lập quy hoạch 194,36ha thuộc địa phận xã Xuân Viên, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Ranh giới quy hoạch gồm: Phía Bắc giáp tuyến đường An Viên - Mỹ Thành (ĐH12); phía Nam giáp đất khu dân cư xã Xuân Viên hiện có; phía Đông giáp đất khu dân cư xã Xuân Viên hiện có và đất nông nghiệp; phía Tây giáp Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh. Đây sẽ là khu công nghiệp đa ngành đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh.

Hội nghị cũng công bố chi tiết về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: Không gian kiến trúc và phân khu chức năng; hạ tầng kỹ thuật; cấp nước; cấp điện và chiếu sáng công cộng; thông tin liên lạc; thoát nước thải và vệ sinh môi trường…

Mục tiêu của quy hoạch chi tiết nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, tỷ lệ 1/2.000 được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 04/3/2024. Đồng thời, nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác tối đa việc sử dụng các quỹ đất phát triển công nghiệp, góp phần xây dựng huyện Nghi Xuân trở thành một điểm nhấn về kinh tế, hạ tầng đồng bộ và hình thành đô thị phía Bắc với hạt nhân là thị xã Hồng Lĩnh gắn với thị trấn Tiên Điền, thị trấn Xuân An.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Viết Hưng mong dự án được sớm triển khai đảm bảo đúng tiến độ, đồng thời cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào tháng 9/2026, trong đó quý II/2025 hoàn thành 1/4 dự án.

Đồng thời, đề nghị Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long tiến hành cắm mốc quy hoạch toàn bộ khu vực dự án và thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng; chính quyền xã Xuân Viên, thị trấn Xuân An tiếp tục tuyên truyền đến người dân, đồng thời tạm dừng đầu tư xây dựng các công trình trong vùng đã được quy hoạch.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn