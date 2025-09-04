Người dùng Google Maps đón tin vui với tính năng mới của Android 16

Live Updates được xem là câu trả lời của Google đối với tính năng Live Activities hiện có trên iPhone. Tính năng này cho phép người dùng Android theo dõi thông tin cập nhật về các hoạt động như đơn đặt hàng đồ ăn hay tỷ số thể thao trực tiếp, thông qua các thông báo cố định được ghim ở đầu ngăn thông báo cho đến khi không còn cần thiết.

Live Updates giúp người dùng dễ dàng cập nhật thông tin di chuyển từ Google Maps.

Theo báo cáo từ một số người dùng phiên bản beta của Android 16 QPR2, Live Updates hiện đã bắt đầu hoạt động với Google Maps, cho phép người dùng xem thông tin cập nhật hành trình trực tiếp ngay trên thanh thông báo và màn hình khóa. Báo cáo từ Android Authority chỉ ra rằng, giao diện thông báo mới này vẫn giữ được sự đơn giản như các thông báo trước đó của Google Maps. Mặc dù Google có thể thực hiện một số điều chỉnh trước khi tính năng này chính thức ra mắt, người dùng Android 16 được cho là sẽ nhanh chóng làm quen với nó.

Live Updates hứa hẹn sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng, đặc biệt trong việc theo dõi chỉ đường mà không cần phải mở lại ứng dụng Google Maps. Hơn nữa, việc truy cập thông báo này cũng giúp người dùng dễ dàng quay lại ứng dụng mà không cần phải tìm kiếm trong danh sách ứng dụng gần đây, rút tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Tính năng mới vẫn đang được Google triển khai một cách từ từ.

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ khi nào tính năng này sẽ được triển khai rộng rãi trên các thiết bị khác do Google đang thực hiện việc triển khai một cách từ từ cho các thiết bị sử dụng phiên bản Android 16 beta mới nhất. Khi tính năng này có mặt trên thiết bị, việc tương tác với Google Maps trong khi di chuyển sẽ trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt khi người dùng cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Ngoài Google Maps, ứng dụng tin nhắn trên Android cũng vừa được cập nhật với một tính năng mới nhằm cho phép người dùng thu hồi tin nhắn ngay cả sau khi đã gửi, điều tương tự như tính năng đã có trên iMessage của iPhone một thời gian.

Tác giả: Kiến Tường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn