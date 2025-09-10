Pin iPhone Air có yếu?

iPhone Air có cùng chip A19 Pro như iPhone 17 Pro, màn hình 6,5 inch, camera chính 48MP, nhưng pin ngắn hơn iPhone 17 và giá lại cao hơn. Ảnh: The Verge.

Đêm 9/9, Táo khuyết vừa chính thức trình làng iPhone Air, là mẫu máy siêu mỏng chỉ dày 5,6 mm và nặng 165 gram. Theo thông số chính thức hãng công bố, iPhone Air đạt 27 giờ khi phát lại video ngoại tuyến và 22 giờ khi phát video trực tuyến. Những con số do hãng công bố thấp hơn so với dòng iPhone 17 được quảng bá mạnh về pin.

Cụ thể, iPhone 17 cơ bản đạt 27 giờ phát trực tuyến, trong khi 17 Pro và 17 Pro Max lần lượt đạt 30 giờ và 35 giờ. Song, iPhone Air lại ngang bằng iPhone 16 Pro năm ngoái (22 giờ cho streaming), vượt trội hơn iPhone 16e (21 giờ) và iPhone 16 (18 giờ). Khi so với các thế hệ cũ hơn, iPhone Air còn cho kết quả tốt hơn nhiều mẫu iPhone 15, 14 và 13, ngoại trừ bản Pro Max.

Để làm được điều này, tập đoàn cho biết đã trang bị modem C1X và chip N1 cho kết nối không dây, kèm theo chế độ Adaptive Power Mode trong iOS 26. Thiết kế khung máy bên trong cũng được tối ưu hóa để có thêm không gian chứa pin.

Theo phân tích trước đó của TrendForce, nhiều khả năng iPhone Air sử dụng công nghệ pin anode silicon, thay thế một phần graphite bằng silicon ở cực dương. Khác với pin lithium-ion truyền thống, loại pin với cực dương silicon này cho mật độ năng lượng cao hơn trong cùng một không gian. Đây cũng là giải pháp mà Xiaomi, Honor hay Oppo đã áp dụng.

Theo Gadget Hacks, dù dung lượng pin iPhone Air thấp hơn iPhone 16 khoảng 15-17%, nhờ kết hợp giữa silicon anode, modem C1 tiết kiệm điện, cấu hình máy ảnh đơn giản và iOS tối ưu, thời lượng pin thực tế có thể tiệm cận, thậm chí vượt qua một số đối thủ Android có pin lớn hơn. Đơn cử như Galaxy S25 Edge với 3.900 mAh.

Dù vậy, hãng Mỹ cũng thừa nhận một số người dùng sẽ cần nhiều dung lượng pin hơn. Công ty đã ra mắt phụ kiện MagSafe Battery Pack dành riêng cho iPhone Air với giá 99 USD.

Theo Apple, nó có thể bổ sung thêm khoảng 65% dung lượng pin, kéo dài thời gian sử dụng “hơn mọi mẫu iPhone khác”. Cụ thể, khi gắn thêm pin rời, iPhone Air có thể đạt tới 40 giờ phát video và 35 giờ phát trực tuyến, tức là vượt cả iPhone 17 Pro.

Phụ kiện MagSafe mới giúp nâng thời lượng pin của iPhone Air, nhưng lại làm dày thân máy, phần nào làm mất đi lợi thế thiết kế siêu mỏng của thiết bị. Ảnh: The Verge.

The Verge cho biết pin MagSafe mới có thiết kế dài và mảnh hơn, ôm sát mặt lưng iPhone Air mà không tạo cảm giác cồng kềnh như thế hệ trước. Song, phụ kiện này không tương thích với các model iPhone 17 hay 17 Pro. Theo thử nghiệm ban đầu của phóng viên, pin rời này giúp máy cân đối hơn khi cầm nhưng làm mất đi lợi thế “siêu mỏng”.

Về các thông số khác, iPhone Air sở hữu màn hình 6,5 inch lớn hơn iPhone 17 (6,3 inch), nhẹ hơn và dùng chip A19 Pro với CPU 6 lõi và GPU 5 lõi. Tuy nhiên, đây không phải là chip Pro giống trên iPhone 17 Pro.

Về camera, iPhone Air áp dụng công nghệ nhiếp ảnh tính toán mới, cho phép một ống kính đóng vai trò nhiều ống kính khác nhau, thậm chí hỗ trợ chụp đồng thời bằng cả camera trước và sau. Song, máy không có ống kính Ultra Wide 48 MP như iPhone 17.

Tác giả: Thúy Liên

Nguồn tin: znews.vn