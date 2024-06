Giới đầu tư săn “chất vàng mười” tăng giá ở nhà liền thổ Vinhomes Royal Island

Niềm tin trở lại, Hải Phòng vào tầm ngắm của nhà đầu tư

Thị trường bất động sản đang đón nhận nhiều tin vui. Tính đến tháng 4, hơn 1.300 doanh nghiệp bất động sản đã quay trở lại hoạt động, tăng tới 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Khảo sát của chuyên trang batdongsan.com.vn cho thấy, 65% khách hàng có dự định mua nhà trong năm 2024 và nhu cầu thực tế này đang thúc đẩy các giao dịch diễn ra ngày càng sôi động. Cụ thể, trong quý I, có tới 6.200 giao dịch mua bán bất động sản được ghi nhận, tăng 8% so với quý 4/2023 và gấp 200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vinhomes Royal Island đang là tọa độ sôi động nhất trên thị trường bất động sản phía Bắc

Trong bối cảnh niềm tin của cả người bán và người mua quay trở lại mạnh mẽ hơn, thị trường bất động sản đã xuất hiện nhiều "điểm sáng" nổi bật, điển hình là Hải Phòng. Tháng 3 vừa qua, mức độ quan tâm toàn thị trường đất Cảng tăng 68%, lượng tin đăng 40%. Trong đó, Thủy Nguyên là địa phương dẫn đầu Hải Phòng về "sức nóng" ở cả hai phân khúc là mua bán và cho thuê, với tất cả các loại hình mà đáng chú ý hơn cả là nhà liền thổ.

Anh Trịnh Bá Ninh, Giám đốc khu vực của một sàn giao dịch bất động sản phân tích: "Vị trí quán quân của Thủy Nguyên là đương nhiên vì đây là "tâm chấn" của Vinhomes Royal Island thu hút sự chú ý của giới đầu tư trong và ngoài nước. Từ khi mở bán (18/3) cho tới ngày 6/5, có tới 18.000 lượt khách đăng ký tham quan trực tiếp; cùng với 325.000 lượt truy cập website Vinhomes Market để tìm hiểu thông tin online và 2.000 giao dịch đã được thực hiện đủ cho thấy hiệu ứng mà siêu phẩm "bom tấn" này tạo ra" – anh Ninh nói.

Tới ngày 6/5, 18.000 khách hàng đã đăng ký tham quan trực tiếp Vinhomes Royal Island

Về mức độ quan tâm đột biến tới nhà liền thổ (gồm biệt thự, shophouse, liền kề), theo anh Trịnh Bá Ninh, loại hình này gắn với tư duy "tấc đất tấc vàng" và nhu cầu tích sản lớn của người Việt nên luôn là kênh đầu tư hiệu quả; đồng thời là nơi trú ẩn an toàn của dòng tiền trong bối cảnh kinh tế có nhiều ẩn số lạm phát. Đặc biệt, trong giai đoạn 2015 – 2020, đây được ví như "gà đẻ trứng vàng" của những nhà đầu tư thượng lưu.

Trong khi đó, báo cáo của Savills cho thấy, những năm gần đây, dù thị trường biến động nhưng nhà liền thổ vẫn có mức độ tăng giá cao, đảm bảo mang về mức lợi nhuận vượt trội so với nhiều kênh đầu tư khác. Điều này càng được nhìn thấy rõ hơn ở những dự án hàng hiệu của các doanh nghiệp lớn như Vinhomes, ví dụ Vinhomes Imperia Hải Phòng, đã tăng tới 178,4% so với năm 2018; hay Vinhomes Ocean Park 1, tăng tới 285% chỉ sau 4 năm mở bán... Thời điểm này, "mỏ vàng" đang thu hút giới đầu tư từ khắp nơi đổ về chính là Vinhomes Royal Island.

"Mỏ vàng" nhà liền thổ ở Thành phố Đảo Hoàng gia

Giá trị của nhà liền thổ Vinhomes Royal Island trước hết được tạo ra bởi uy tín thương hiệu của chủ đầu tư Vinhomes. Trong số 28 đại đô thị mà nhà phát triển bất động sản này đã vận hành khắp cả nước, có không ít dự án đã tạo nên hiện tượng bán hàng và lập kỷ lục về mức độ tăng giá. Dễ dàng kiểm chứng thực tế tại đây, nhà đầu tư sẽ càng thêm tin tưởng, từ đó, hướng dòng tiền của mình vào những "giỏ hàng" mới và giàu tiềm năng hơn như trên đảo Vũ Yên.

"Như lúc này đây, giới đầu tư đang đổ dồn sự chú ý về phân khu Đảo Vua, khi nơi đây sẽ cho thí điểm kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, vừa ở vừa cho thuê. Điều này sẽ mang tới khả năng sinh lời kép cho khách hàng, vừa hưởng lợi từ dòng tiền cho thuê, vừa thu lời từ tăng giá bất động sản trong tương lai", anh Ninh chia sẻ.

Nói thêm về tiềm năng này, anh Ninh cho biết, Đảo Vua cũng như nhiều phân khu khác tại Vinhomes Royal Island đều sở hữu vị trí đắc địa, đặc biệt là lợi thế hướng thủy. Đây là địa thế độc tôn khi đảo thượng lưu được bao quanh bởi 3 con sông lớn là Bạch Đằng, Ruột Lợn và sông Cấm. Điều này tạo ra sự riêng tư, biệt lập cho cả đại đô thị, mở ra tầm view triệu đô vĩnh cửu, đồng thời cũng là nhân tố mang tới sự trong lành cho môi trường sống.

Vinhomes Royal Island được bao quanh bởi 3 con sông lớn

Cơ sở hạ tầng cũng là nhân tố thúc đẩy đà tăng giá bất động sản, với mức từ 50%, theo Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM. Trong khi đó, xung quanh đảo Vũ Yên, hạ tầng giao thông không ngừng phát triển đột phá, rút ngắn mọi khoảng cách tới trung tâm Hải Phòng và đi các tỉnh, thành trong cả nước. Nhờ đó, chỉ sau 1 - 2 giờ di chuyển là các nhà đầu tư đã có thể đến Thành phố Đảo Hoàng Gia và ngược lại.

Khả năng kết nối sẽ ngày càng được tăng cường khi có thêm nhiều công trình giao thông mới hoàn thành. Cùng với tuyến VinBus miễn phí, dự kiến tháng 8/2025 hoặc có thể sớm hơn, cầu Hoàng Gia thông xe, sẽ giúp rút ngắn khoảng cách từ trung tâm TP Hải Phòng tới Vinhomes Royal Island chỉ còn 10 phút di chuyển.

Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên khai trương 1/6, mang tới nhiều hoạt động đường phố sôi nổi

Nhà liền thổ Vinhomes Royal Island còn đắt giá nhờ sở hữu chất sống hoàng gia, được mang tới bởi loạt tiện ích điểm nhấn. Như lúc này, các lễ hội, sự kiện cộng đồng đã được tổ chức tại Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên như Tuần lễ Euro Football Fest (15-16/6) hay sắp tới là Tuần lễ Royal Summer Kids, cùng Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy đã ra mắt. Chưa kể, sân golf 160 ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á đã là điểm hẹn quen thuộc của các tín đồ thể thao suốt thời gian qua...

Được xây dựng theo mô hình "All-in-one", mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc sống sẽ đều được đáp ứng tại chỗ với các thương hiệu trong hệ sinh thái dịch vụ mang "họ Vin" đẳng cấp, như Vinmec, Vinschool, Vincom Mega Mall... Những mảnh ghép này, cùng với hàng loạt tiện ích riêng có, tạo nên sự quý hiếm của Vinhomes Royal Island, giống như một "bảo vật", càng để lâu càng thêm giá trị, đồng thời cũng mở ra cơ hội kinh doanh hấp dẫn với mô hình cho thuê lưu trú, nghỉ dưỡng, giúp tối ưu dòng tiền cho các chủ nhân danh giá.

