Giây phút nữ phi hành gia đặt chân trở lại Trái đất sau 9 tháng mắc kẹt ngoài vũ trụ

Your browser does not support the video tag.

Hai phi hành gia người Mỹ Suni Williams và Butch Wilmore đã đặt chân trở lại Trái đất vào ngày 18/3 sau 9 tháng mắc kẹt trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Tàu Crew Dragon của Space X đã hạ cánh xuống biển ở bang Florida (Mỹ) và khi được đưa khỏi capsule, nữ phi hành gia Williams đã phải nhờ hai người dìu lên cáng, bởi bà đã sống quá lâu trong tình trạng không trọng lượng.

Hai phi hành gia của NASA đã bay lên phòng thí nghiệm trên Trạm ISS vào tháng 6 năm ngoái, trong một nhiệm vụ vốn dự kiến chỉ kéo dài 8 ngày để thử nghiệm tàu Starliner của Boeing trong chuyến bay có người lái đầu tiên.

Tuy nhiên, con tàu gặp trục trặc về hệ thống đẩy và được đánh giá không đủ an toàn để đưa họ trở về. Tàu phải quay về Trái Đất trong tình trạng không người lái, còn Wilmore (62 tuổi) và Williams (59 tuổi) - hai cựu phi công Hải quân Mỹ đã phải ở lại Trạm ISS.

Tới tháng 9/2024, tàu Crew Dragon, với các phi hành gia người Mỹ Nick Hague và phi hành gia Nga Aleksandr Gorbunov, đã được phóng lên ISS với 4 ghế, thay vì 2 như thường lệ, để dành thêm chỗ cho hai phi hành gia mắc kẹt.

Và tới sáng 15/3 vừa qua, phi hành đoàn thay thế Crew-10 đã ghép thành công với trạm vũ trụ ISS, mở đường cho Wilmore và Williams trở về.

Nguồn tin: vietnamplus.vn