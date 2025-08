Giật mình vì “hàng nóng” xuất hiện trong nhà, 2 thanh niên vội đến công an

Công an phường Ba Đồn tiếp nhận các vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp

Ngày 3-8, Công an phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị cho hay vừa tiếp nhận 2 khẩu súng tự chế và 2 đao tự chế do anh Nguyễn Quốc Khánh (28 tuổi) và em Lê Thành Đạt (18 tuổi), cùng trú trên địa bàn, tự nguyện giao nộp.

Cả hai cho biết số vũ khí trên được phát hiện trong quá trình sửa sang, dọn dẹp nhà cửa. "Lúc đầu, tôi cũng không biết đó là súng tự chế, nhưng sau khi được cán bộ công an phường tuyên truyền về mức độ nguy hiểm và quy định pháp luật liên quan, tôi quyết định đem giao nộp" - anh Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ.

Công an phường Ba Đồn tiếp nhận các vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp







Theo Công an phường Ba Đồn, đây là một trong những kết quả tích cực từ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được Công an phường triển khai, nhằm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các dịp lễ lớn trong năm 2025.

Bên cạnh tăng cường tuyên truyền pháp luật, lực lượng công an còn đẩy mạnh thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn tồn trong dân cư, không để các đối tượng lợi dụng để vi phạm pháp luật.

Công an phường Ba Đồn đánh giá cao hành động tự giác của người dân và kêu gọi cộng đồng tiếp tục chủ động phối hợp, giao nộp vũ khí nếu còn cất giữ hoặc phát hiện. Lực lượng chức năng cũng khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động