Giật mình khi nghe tiếng sét, người đàn ông té xe tử vong

Xã hội

Ông T.T. T (61 tuổi) chạy xe máy từ Củ Chi (TP.HCM) qua huyện Đức Hòa (Long An) rước con. Do trời mưa to, sau đó xảy ra sấm chớp làm nạn nhân giật mình ngã té tử vong.