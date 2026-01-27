Giảo cổ lam: Vị thảo dược được ví “quý hơn sâm” có gì đặc biệt?

Tác dụng của giảo cổ lam đối với sức khỏe

Nhờ thành phần hoạt chất phong phú, giảo cổ lam được sử dụng rộng rãi trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa một số bệnh lý.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Các hợp chất saponin trong giảo cổ lam có tác dụng hỗ trợ làm giảm và ổn định đường huyết, cải thiện tuần hoàn máu. Dược liệu này thường được sử dụng để hỗ trợ người mắc đái tháo đường type 2, góp phần hạn chế nguy cơ biến chứng khi dùng đúng liều lượng.

Tốt cho tim mạch và máu

Giảo cổ lam được nghiên cứu là có khả năng hỗ trợ giảm mỡ máu, hạn chế xơ vữa động mạch, cải thiện lưu thông máu não. Nhờ đó, dược liệu này góp phần phòng ngừa nguy cơ tai biến, đột quỵ và hỗ trợ kiểm soát huyết áp ở người mắc bệnh tim mạch.

Giảo cổ lam là dược liệu có giá trị trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách và đúng đối tượng

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy, saponin trong giảo cổ lam có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào bất thường, góp phần ngăn chặn sự hình thành và lan rộng của khối u. Tác dụng này được ghi nhận trong việc hỗ trợ phòng ngừa một số loại ung thư như phổi, vú, đại tràng, tử cung… Tuy nhiên, giảo cổ lam chỉ có vai trò hỗ trợ, không thay thế các phương pháp điều trị y khoa.

Bảo vệ chức năng gan

Các hoạt chất trong giảo cổ lam được cho là có tác dụng bảo vệ tế bào gan, hỗ trợ giảm triệu chứng khó chịu do các bệnh lý về gan và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan.

Tăng cường sức đề kháng

Saponin và flavonoid trong giảo cổ lam góp phần nâng cao hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng và cải thiện thể trạng. Ngoài ra, dược liệu này còn được sử dụng với mục đích an thần, giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ, cải thiện cảm giác chán ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Những lưu ý khi sử dụng giảo cổ lam

Do có nhiều tác dụng sinh học, giảo cổ lam hiện được nhiều người sử dụng dưới dạng trà uống hàng ngày. Tuy nhiên, việc dùng dược liệu này cần thận trọng và đúng cách.

Những điều cần tránh

Không uống trà giảo cổ lam vào buổi tối vì có thể gây kích thích thần kinh, dẫn đến khó ngủ; Không sử dụng quá liều khuyến cáo (không quá 20 g/ngày) và không nên dùng liên tục quá 4 tháng do nguy cơ làm hạ đường huyết quá mức.

Trà hoặc thuốc sắc từ giảo cổ lam cần dùng trong ngày, không để qua đêm để tránh biến đổi thành phần hoạt chất.

Những đối tượng không nên sử dụng

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú; Người mắc các bệnh tự miễn như lupus, đa xơ cứng, viêm khớp dạng thấp; Người bị huyết áp thấp, đặc biệt khi dùng lúc đói.

Người chuẩn bị phẫu thuật hoặc đang trong giai đoạn hậu phẫu do nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình đông máu; Người đang sử dụng thuốc điều trị hoặc thực phẩm chức năng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng giảo cổ lam.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn