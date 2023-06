Giang hồ Thảo “lụi” và loạt trùm xã hội đen xộ khám từ đầu năm 2023

Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi"), một tay giang hồ cộm cán ở Bình Thuận vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thực hiện việc khám xét nhà tại căn biệt thự ven sông Bến Lội (phường Xuân An, TP Phan Thiết). Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Thảo đang bị điều tra do liên quan đường dây bảo kê hoạt động kinh doanh bất động sản và một số hoạt động phi pháp khác.