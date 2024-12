Giám đốc Sở Y tế trả lời chất vấn về việc thực hiện cơ chế tự chủ trong các bệnh viện công lập

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung trả lời chất vấn. Ảnh TH

Việc thu hút nguồn lực xã hội hoá trong Y tế có vai trò quan trọng khi nguồn ngân sách còn đang hạn hẹp

Đại biểu Nguyễn Thị Hương – huyện Hưng Nguyên nêu ý kiến. Ảnh TH

Đại biểu Nguyễn Thị Hương – huyện Hưng Nguyên bày tỏ băn khoăn, mặc dù các đơn vị được giao tự chủ nhưng không có cơ chế trả lương riêng cho các bác sỹ giỏi để thu hút nhân lực chất lượng cao. Các đơn vị tự chủ nhóm III, nhóm IV không được quyết định về số lượng người làm việc. Công tác mua sắm, đấu thầu vẫn còn có quá nhiều quy trình nên gây khó khăn cho các đơn vị, đề nghị Giám đốc Sở Y tế cho biết thực trạng, nguyên nhân và giải pháp.

Trả lời về vấn đề thu hút bác sỹ giỏi, nguồn nhân lực cho các đơn vị tự chủ, Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung cho biết, các đơn vị y tế thực hiện tự chủ nhưng tất cả các hoạt động phải thực hiện theo pháp luật, trong đó có việc thu hút bác sỹ giỏi, nguồn nhân lực. Tại các đơn vị tự chủ nhóm III, nhóm IV, hàng năm được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt biên chế. Theo Thông tư 03 quy định mức tối thiểu về số lượng cán bộ Y tế thì hiện nay số lượng cán bộ y tế chưa đạt, tuy nhiên vẫn phải thực hiện giảm theo quy định. Mỗi năm ngành Y tế giảm 191 cán bộ, đây là điều ngành rất trăn trở và mong muốn ngành Nội vụ và các ngành quan tâm xem xét không nên thực hiện tinh giản trong ngành Y tế.

Về việc đấu thầu thuốc, vật tư y tế kéo dài, theo Giám đốc Sở Y tế, dù được giao tự chủ nhưng công tác đấu thầu, mua sắm phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Đối với đơn vị tự chủ nhóm I, nhóm II, phân cấp cho Thủ trưởng đơn vị thì được quyết mua sắm phục vụ các hoạt động, trừ hoạt động sự nghiệp mua xe ô tô và được mua vật tư tiêu hao. Quy trình mua sắm đấu thầu trải qua nhiều khâu từ chuẩn bị hồ sơ, thẩm định, phê duyệt; trong quá trình thực hiện một số văn bản chưa thực sự rõ ràng, cũng có khi còn gây tranh cãi và có nhiều cách hiểu khác nhau, vì vậy còn chậm ở một số đơn vị. “Thẳng thắn nhìn nhận từ phía ngành là có lúc, có nơi, có đơn vị, có cán bộ thực hiện chưa chủ động, chưa linh hoạt, còn e dè, sợ trách nhiệm, ngại những sai sót trong quá trình đấu thầu xảy ra…” – Người đứng đầu ngành Y tế cho biết.

Giám đốc Sở Y tế cho biết, trên địa bàn tỉnh có các đơn vị Y tế tư nhân, ngành Y tế nhận thức sâu sắc về việc thu hút nguồn lực xã hội hoá trong Y tế có vai trò quan trọng trong thực tiễn khi nguồn ngân sách còn đang hạn hẹp. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 4.000 cơ sở y tế tư nhân hoạt động, trong đó có 720 cơ sở hành nghề y, hơn 3.000 cơ sở hành nghề dược; quy mô về Y tế tư nhân Nghệ An đứng thứ 3 cả nước, sau TP Hồ Chí Minh và Hà Nội; khả năng tiếp cận y tế chất lượng cao ở của Y tế tư nhân Nghệ An khá tốt nhằm giảm quá tải bệnh nhân trong bệnh viện công lập.

Để tiếp tục phát huy hệ thống Y tế tư nhân hiệu quả, cần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh; đảm bảo được lợi ích của người dân cũng như đảm bảo hợp pháp lợi ích của doanh nghiệp; từ đó khuyến khích tư nhân tham gia vào lĩnh vực Y tế. Ngành sẽ tiếp tục tham mưu đưa ra các giải pháp, tiếp tục triển khai quy hoạch mạng lưới y tế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, phối hợp tham mưu định hướng chính sách ưu đãi về đất, thuế, khuyến khích các đơn vị y tế tư nhân tăng cường liên doanh, liên kết, tăng cường kiểm tra, giám sát hạn chế các tiêu cực trong y tế tư nhân.

Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết, được sự quan tâm về trang thiết bị, nhân lực, Bộ Y tế giao nhiệm vụ tuyến cuối cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Ung bướu, đây là mức chuyên môn để bệnh viện tuyến cuối nâng lên hạng đặc biệt. Để người dân tin tưởng và lựa chọn trong thời gian tới, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, các bệnh viện này cần phải được đầu tư nhiều về trang thiết bị, cơ sở vật chất, đầu tư nhân lực, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường hợp tác thực hiện đề án vệ tinh với các Bệnh viện chuyên khoa Trung ương và không ngừng đổi mới thái độ và phong cách phục vụ, tăng cường trao đổi thông tin, ứng dụng đề án y tế thông minh trong khám chữa bệnh…

Liên quan đến nội dung Bệnh viện Da liễu Nghệ An được giao tự chủ nhóm II, tuy nhiên qua 04 năm hoạt động gặp nhiều khó khăn, hoạt động không hiệu quả, có thời điểm 8 tháng người lao động không được nhận lương.

Giám đốc Sở Y tế cho biết, trước những khó khăn của Bệnh viện Da liễu, ngành Y tế đã có những trăn trở; Sở đã tổ chức nhiều buổi làm việc để nghe, đánh giá thực trạng, tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Điều động phân công đồng chí lãnh đạo Sở phụ trách, 01 dược sỹ, 07 điều dưỡng các bệnh viện khác để hỗ trợ cho bệnh viện rà soát, thành lập các khoa, phòng để có thể đáp ứng được yêu cầu, tăng thu dung bệnh nhân. Để sớm khắc phục các hoạt động yếu kém như hiện nay, đầu tiên yếu tố con người là hết sức quan trọng; vì vậy cần cải thiện nhân lực, tìm nhân lực đủ điều kiện, xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thiện các điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ tốt hơn.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trả lời. Ảnh TH

Trả lời về nhân lực ngành Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho biết thời gian qua, Sở Nội vụ phối hợp tốt với Sở Y tế đảm bảo nguồn nhân lực cho ngành Y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Hàng năm, theo Quyết định số 01 của UBND tỉnh và đề nghị của các bệnh viện và Sở Y tế, Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh cử các cán bộ ngành Y tế tham gia các lớp đào tạo sau đại học và các chương trình nâng cao. Đến nay, đã có hơn 307 cán bộ ngành Y tế được cử đi đào tạo hưởng chế độ của tỉnh. Theo Giám đốc Sở Nội vụ, muốn giữ chân bác sỹ giỏi, trước hết là trách nhiệm của bệnh viện và của ngành tạo môi trường nâng cao thu nhập, phát huy khả năng chuyên môn…

Giám đốc Sở Nội vụ cho biết các bệnh viện tự chủ nhóm IV không được tuyển cán bộ hưởng lương từ nguồn thu; đối với bệnh viện tự chủ nhóm III căn cứ nguồn thu của các bệnh viện nếu có đủ điều kiện thì có thể tuyển dụng.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống suy dinh dưỡng

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thị Kim Chung về nguyên nhân và giải pháp phòng, chống suy dinh dưỡng thể thấp còi, Giám đốc Sở Y tế cho biết, đây là vấn đề đã được đưa vào các chỉ tiêu của Nghị quyết cũng như trong các báo cáo. Năm 2023, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở Nghệ An là 24,4%, so với bình quân chung của cả nước (18%), như vậy Nghệ An cao hơn mức trung bình chung cả nước và nằm trong tốp yếu. Về nguyên nhân, theo Giám đốc Sở Y tế, Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, dân số đông. Khi bắt đầu triển khai dự án suy dinh dưỡng, tỉnh có xuất phát điểm thấp tức là có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao, trong đó trẻ em thấp còi chiếm tỷ lệ cao. Khi bắt đầu triển khai dự án phòng, chống suy dinh dưỡng thì hàng năm giảm 0,8 – 1%/năm và 03 năm gần đây giảm khoảng 0,6%. Khách quan đánh giá công tác phòng chống suy dinh dưỡng đạt kết quả đáng khen ngợi.

Nguyên nhân thứ 2 là do nhận thức của người dân trong thay đổi hành vi về chăm sóc dinh dưỡng, chuẩn bị bữa ăn hợp lý, quan tâm chăm sóc trẻ em ở vùng đồng bào khó khăn đang gặp nhiều hạn chế. Việc tiếp cận với dịch vụ y tế của người dân ở vùng sâu, vùng xa cũng gặp nhiều khó khăn vì vậy việc phát hiện trẻ em suy dinh dưỡng kịp thời để có giải pháp cải thiện không phải là điều dễ dàng. Việc truyền thông tư vấn ở các vùng sâu, vùng xa khó, đặc biệt với đối tượng phụ nữ mang thai và trẻ em; ngược với tình trạng thấp còi, tỷ lệ thừa cân, béo phì cũng cần quan tâm, tuy nhiên Nghệ An đang đạt ở mức chung, nằm tốp tốt của cả nước.

Để cải thiện tình trạng này, trong thời gian tới, cần tăng cường gói hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời; đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao sự hiểu biết của người dân về chế độ ăn đầy đủ, cân bằng và hợp lý; thực hiện nhóm chăm sóc sức khoẻ tại nhà; bổ sung Vitamin A và tẩy giun định kỳ đạt tỷ lệ cao…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn