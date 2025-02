Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 25/2, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An thông tin, đơn vị đã thông qua đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Lê Bá Hùng đang giữ chức vụ giám đốc.

Trước đó, 20/2, trên cơ sở đơn xin nghỉ hưu của ông Lê Bá Hùng, tập thể lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã họp xem xét đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Lê Bá Hùng, để hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Ông Lê Bá Hùng, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An



Sau cuộc họp, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã lập hồ sơ đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định cho ông Lê Bá Hùng nghỉ theo chế độ.

Ông Lê Bá Hùng sinh năm 1964, quê quán xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, đã có thời gian công tác hơn 43 năm.

Quá trình công tác, ông Lê Bá Hùng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3.

Trước khi được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An, ông Lê Bá Hùng đã trải qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Công an huyện Tương Dương; Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh Nghệ An; Bí thư Đảng ủy Văn phòng Công an tỉnh Nghệ An; Trưởng Công an huyện Yên Thành; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; Bí thư Thị ủy Thái Hòa; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An.

