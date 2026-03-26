Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội khen thưởng nam SV đập mái tôn cứu người trong đám cháy

Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm 2 lớp vật lý, Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh: HỒNG QUANG

Khoảng 17h52 chiều 24-3, người dân khu vực ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội) phát hiện đám cháy tại một căn nhà cao 6 tầng, 1 tum, may mắn cả 7 nạn nhân đều kịp thời thoát ra ngoài.

Sau vụ việc, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai "người hùng" đứng trên mái nhà đang cháy, dùng búa phá mái tôn để tạo lối thoát, kịp thời đưa những người mắc kẹt ra ngoài.

Một trong hai người liều mình lao vào đám cháy cứu người là Nguyễn Lê Tú, sinh năm 2006, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chiều nay 25-3, Ban Công tác sinh viên và Đoàn thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội đã thay mặt nhà trường đến bệnh viện thăm, động viên và trao giấy khen của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho Tú.

Nguyễn Lê Tú nhận giấy khen vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh: N.T.

Tú được trao tặng giấy khen đột xuất vì đã có hành động dũng cảm tham gia cứu người trong trường hợp khẩn cấp.

Được biết tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Tú là sinh viên học giỏi, kết quả học tập luôn ở tốp đầu của lớp. Bên cạnh đó, nam sinh luôn tích cực tham gia các hoạt động chung, có điểm rèn luyện trên 90/100.

Ngôi nhà bốc cháy ở khu vực ngõ 218 đường Lĩnh Nam hôm 24-3 - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Lê Tú kể lại thời điểm xảy ra vụ cháy Tú vừa đi tập gym về. Thấy khói bốc lên nghi ngút, Tú lập tức lao vào hỗ trợ không kịp suy nghĩ.

Ban đầu, Tú đứng phía ngoài giữ thang, hỗ trợ đưa hai người lớn tuổi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng khi biết vẫn còn phụ nữ và trẻ nhỏ mắc kẹt bên trong, Tú lập tức đu mình qua thang, lao theo vào trong.

Khói đen lại thêm giấm chua xộc lên khiến mắt anh cay sè. Phải mất một lúc, Tú mới có thể trấn tĩnh lại để tiếp tục tìm đường xuống tầng 6, nơi mọi người đang mắc kẹt.

Đúng lúc đó, cảnh sát có mặt. Nhờ ánh đèn từ lực lượng chức năng, Tú cùng anh Nguyễn Tiến Long xác định được vị trí căn phòng, phối hợp đưa các nạn nhân thoát ra ngoài theo lối thoát hiểm.

Sáng cùng ngày, Tú chỉ dám nói với mẹ rằng bị ngã. "Tôi không dám nói mình lao vào đám cháy, sợ mẹ lo lắng", nam sinh 20 tuổi chia sẻ.

Nguyễn Lê Tú tại hiện trường vụ việc - Ảnh: MXH

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn