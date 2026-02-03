Nhận hối lộ từ 50-150 triệu một tháng, Trưởng trạm kiểm dịch ra tòa

Ngày 3/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử 25 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - NN&PTNT cũ) và các đơn vị liên quan. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội “Buôn lậu”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Trần Trung Nhân (thứ hai từ phải sang) và các bị cáo tại tòa.

Trong số 25 bị cáo, vợ chồng bị cáo Trần Nguyên Bình – Đỗ Thùy Nhung cùng bị truy tố về tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”. Hiện 2 vợ chồng bị cáo này đã xuất cảnh nên CQĐT đã ra quyết định truy nã và đề nghị phát lệnh truy nã quốc tế.

Ngoài ra còn 2 bị cáo khác là Trần Quốc Trung (đã xuất cảnh) và Trần Thị Hiền đang bỏ trốn, CQĐT cũng đã ra quyết định truy nã đối với 2 bị cáo này.

Các bị cáo Bạch Đức Lữu (cựu Trưởng Chi cục Thú y vùng VI), Trần Trung Nhân (cựu Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện), Lý Hoài Vũ (cựu Phó Chi cục Thú y vùng VI) cùng hai đồng phạm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Riêng bị cáo Phạm Trung Trực (chuyên viên Cục Thú y) bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 3/2.

Theo cáo trạng, vợ chồng Trần Nguyên Bình đã lập 6 doanh nghiệp cùng hoạt động tại một địa chỉ ở phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ), chuyên nhập khẩu, phân phối sản phẩm động vật làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Để hợp thức hóa hàng hóa, Bình và Nhung chỉ đạo làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch, sử dụng con dấu thú y nước ngoài giả, khai gian nguồn gốc, chủng loại khi làm thủ tục nhập khẩu; đồng thời, chi tiền cho kiểm dịch viên để được tạo điều kiện thông quan.

Từ năm 2018 – 2023 (thời điểm khởi tố vụ án), vợ chồng bị cáo Bình – Nhung thông qua nhóm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa đã nhập khẩu trái phép 762 lô hàng gồm bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại, xuất xứ từ nhiều quốc gia châu Âu.

Từ năm 2020 đến khi bị bắt, các bị cáo còn chỉ đạo nhập khẩu trái phép khoảng 750 lô hàng khác với tổng khối lượng hơn 116.000 tấn, trị giá khoảng 1.764 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định thêm 10 lô hàng trị giá hơn 30 tỷ đồng đang bị tạm giữ tại cảng Cát Lái, SP-ITC. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu mà vợ chồng Bình phải chịu trách nhiệm được xác định lên tới hơn 1.800 tỷ đồng.

Các bị cáo này đã móc nối, đưa hối lộ cho nhiều cán bộ thú y nhằm bỏ qua quy trình kiểm dịch. Bị cáo Trần Trung Nhân với vai trò là đã tạo “tạo điều kiện” thông quan cho các lô hàng và nhận từ 1 đến 3 triệu đồng.

Từ năm 2018 đến năm 2023, đều đặn hàng tháng, vợ chồng Bình – Nhung đưa cho Nhân từ 50 đến 150 triệu đồng. Lần cuối cùng là vào cuối tháng 7/2023, Nhung trực tiếp đưa 100 triệu đồng. Tổng số tiền Nhân nhận riêng từ vợ chồng Bình – Nhung là 2,9 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 9/2.

Tác giả: Bùi Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân