Giải cứu nữ sinh bị kẻ giả danh Công an, thao túng tâm lý để cưỡng đoạt tiền

Trước đó vào lúc 14h ngày 25/7, bà Bảo Tr. (SN 1975, quê Khánh Hòa) đến Công an phường Hòa Hưng trình báo về việc con gái Nguyễn Ngọc Diễm Q. (SN 2007, sinh viên) bị mất liên lạc, có dấu hiệu bị khống chế.

Theo bà T., trước đó vài giờ em Q. đang uống nước tại một quán cà phê trên đường Hòa Hưng, phường Hòa Hưng thì nhận được điện thoại của một ai đó. Nghe điện thoại xong, Q. đi đâu không rõ. Bà T. liên lạc qua điện thoại, Q. cho biết đi giải quyết việc học tại trường đại học và sau đó mất liên lạc.

Nữ sinh Q. thời điểm được giải cứu khi đang tự nhốt mình vì tưởng đang phối hợp với Cơ quan Công an.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, một người liên lạc với bà T. bằng tài khoản Zalo của Q. và cho biết đã bắt cóc con bà, chuẩn bị đưa qua Campuchia. Người này yêu cầu bà T. chuyển tiền chuộc Q. Quá hoảng sợ, sau đó bà T. đã chuyển 17 triệu đồng vào tài khoản MB Bank số 0796583895 của Q.

Tiếp đó bà T. liên tiếp nhận cuộc gọi từ nhiều người lạ yêu cầu tiếp tục chuyển tiền, nên bà T. đến Công an phường Hòa Hưng trình báo.

Nhận tin báo, Công an phường cùng Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự, Tổ địa bàn tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và đến 19h cùng ngày phát hiện em Q. đang ở một mình trong khách sạn trên đường Trần Văn Đang (quận 3 cũ).

Làm việc với Công an, nữ sinh cho biết nhận được điện thoại của người tự xưng là Công an, nói rằng thông tin cá nhân của Q. bị lộ, có người sử dụng để tạo tài khoản nhằm rửa tiền. Để chứng minh mình không liên quan tội phạm rửa tiền, Q. phải chuyển cho chúng 150 triệu đồng. Do quá sợ hãi, Q. đã chuyển trước 10 triệu đồng vào chủ tài khoản là "Cong ty TNHH DV Quy Duong" do đối tượng cung cấp.

Đối tượng này yêu cầu Q. phải giữ bí mật với mọi người, kể cả cha mẹ, phải di chuyển nhiều nơi, thuê khách sạn ở một mình để không ai biết. Tiếp đó, sau khi nhận được 17 triệu đồng từ mẹ, Q. đã chuyển toàn bộ vào tài khoản số 32109666, chủ tài khoản là "Cong ty TNHH DV Quy Duong" theo chỉ định.

Thời gian gần đây, Công an TP Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận và giải cứu nạn nhân của trò lừa đảo "bắt cóc online". Đáng nói, "con mồi" mà những kẻ lừa đảo nhắm tới là học sinh, sinh viên, những người thường xuyên tiếp cận với công nghệ hiện đại nhưng vẫn sập bẫy lừa, dù Công an liên tục khuyến cáo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng này.

