Giá xăng dầu tăng giảm đan xen từ 15 giờ ngày 11/4

Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng - giảm đan xen trong kỳ điều hành ngày 11/4. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5RON92, giảm 68 đồng/lít, không cao hơn 23.848 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 24.821 đồng/lít (tăng 20 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Các loại dầu được điều chỉnh, dầu diezen 0.05S không cao hơn 21.610 đồng/lít (tăng 622 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 21.594 đồng/lít (tăng 579 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.008 đồng/kg (giảm 288 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 4/4/2024 - 10/4/2024) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: căng thẳng tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc gia hạn chính sách cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô của OPEC+, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm đan xen tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng chung là tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 4/4/2024 và kỳ điều hành ngày 11/4/2024 là 102,143 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,013 USD/thùng, tương đương tăng 0,01%); 106,520 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,230 USD/thùng, tương đương tăng 0,22%); 106,833 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,068 USD/thùng, tương đương tăng 3,96%); 107,468 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 3,573 USD/thùng, tương đương tăng 3,44%); 503,588 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 8,728 USD/tấn, tương đương tăng 1,76%).

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, thay đổi mức chi phí kinh doanh xăng dầu, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu mazut.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: Báo Tin tức