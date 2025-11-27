Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 27-11

Giá xăng dầu điều chỉnh giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 27-11- Ảnh: Q.Đ

Theo đó, giá xăng tiếp tục giảm mạnh trong kỳ này. Cụ thể, xăng E5RON92: không cao hơn 19.288 đồng/lít (giảm 519 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 721 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.009 đồng/lít (giảm 533 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.800 đồng/lít (giảm 1.026 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 19.473 đồng/lít (giảm 815 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.488 đồng/kg (giảm 251 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Tại kỳ này, liên bộ không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut trong kỳ này.

Thời gian áp dụng mức giá mới bắt đầu từ 15h chiều nay 27-11.

Theo Bộ Công Thương, nhiều diễn biến trên thị trường quốc tế tác động khiến giá xăng dầu có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Nguyên nhân là do đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn…

Thực tế trên dẫn tới, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20-11 và kỳ điều hành ngày 27-11 là: 76,696 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,918 USD/thùng, tương đương giảm 3,67%); 79,556 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,796 USD/thùng, tương đương giảm 3,40%).

Giá các mặt hàng dầu cụ thể: 91,906 USD/thùng dầu hỏa (giảm 4,664 USD/thùng, tương đương giảm 4,83%); 88,514 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 5,832 USD/thùng, tương đương giảm 6,18%); 346,580 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,028 USD/tấn, tương đương giảm 2,54%).

Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ