Giá nông sản hôm nay 2/6: Dưa hấu Nghệ An đắt hàng, cà phê quay đầu giảm nhẹ

Hồ tiêu biến động trái chiều

Ở trong nước, thị trường hồ tiêu ngày 2/6 tăng mạnh trở lại so với hôm qua. Cụ thể, Đắk Lắk tăng 3.000 đồng, thu mua hồ tiêu lên giá 133.000 đ/kg; Giá hồ tiêu Đắk Nông hôm nay tăng 3.000 đồng, giao dịch lên mức 134.000 đ/kg;

Giá tiêu Gia Lai hôm nay tăng 2.000 đồng, leo lên ngưỡng 132.000 đ/kg; Tương tự, thương lái Đồng Nai thu mua hồ tiêu với giá 132.000 đ/kg;

Giá hồ tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất ngày 2/6 đang là 133.000 đ/kg, tăng 3.000 đồng;Tăng 2.000 đồng, thương lái Bình Phước đang giao dịch hồ tiêu với giá 132.000 đ/kg.

Trên thế giới, thị trường hồ tiêu ngày 2/6 không có biến động mới. Theo đó, giá hạt tiêu đen Lampung tại Indonesia neo tại mức 5.062 USD/tấn. Còn giá hạt tiêu trắng Muntok của quốc gia này giữ ở ngưỡng 7.341 USD/tấn.

Giá hồ tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 4.900 USD/tấn; còn hồ tiêu trắng ASTA của quốc gia này vẫn có giá 7.300 USD/tấn. Đối với thị trường Brazil, giá hạt tiêu đen ASTA 570 neo tại mức 5.900 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 và 550 g/l lần lượt giữ ở mức 5.400 và 5.900 USD/tấn. Còn giá hồ tiêu trắng xuất khẩu neo tại mốc 8.000 USD/tấn.

Giá hồ tiêu hôm nay trên thế giới đồng loạt đứng yên. Tổng kết tuần này, thị trường tiêu biến động trái chiều khi chỉ có hạt tiêu trắng Trung Quốc báo cáo giảm.

Cà phê giảm nhẹ

Ở trong nước, thị trường cafe hôm nay 2/6 không có biến động mới so với hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, 3 huyện Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà đang giao dịch cùng mức 119.000 đ/kg.

Đắk Lắk, huyện Cư M'gar hôm nay đang thu mua ở mức 120.000đ/kg. Còn huyện Ea H'leo và Buôn Hồ lại đang giao dịch ở mức giá 119.900 đ/kg. Ở tỉnh Đắk Nông, thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp đang lần lượt giao dịch ở mức 120.000 và 119.900 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, huyện Chư Prông đang giao dịch với giá 120.000 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang cùng giữ mức 120.000 đ/kg. Còn giá thu mua tại Kon Tum hôm nay đang là 120.000 đ/kg.

Cà phê thế giới hôm nay không có biến động mới. Tổng kết tuần này, giá Robusta và Arabica kỳ hạn giao tháng 7 lần lượt tăng 228 USD/tấn và 4,1 cent/lb.

Hai tuần qua, thị trường cà phê liên tực tăng mạnh. Những lo ngại về tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil và Việt Nam sẽ gây thiệt hại cho cây cà phê và hạn chế sản lượng toàn cầu, vẫn là nguyên nhân chính cho giá tăng.

Trong khi đó, giá cước vận tải biển vẫn căng thẳng do thiếu container rỗng. Chi phí vận tải tăng cấy vào giá cước hàng hoá, đẩy giá tăng thêm.

Ngoài ra, động lực tăng giá còn đến từ việc hãng kinh doanh cà phê Volcafe nhận định ,sản lượng obusta niên vụ 2024/2025 của Việt Nam có thể chỉ đạt 24 triệu bao (60 kg/bao) - mức thấp nhất trong 13 năm, do lượng mưa kém ở Việt Nam đã gây ra “thiệt hại không thể khắc phục”.

Măng cụt Lái Thiêu mất mùa, sản lượng thấp

Giá măng cụt Lái Thiêu mất mùa sản lượng thấp

Sản lượng măng cụt tại Bình Dương giảm mạnh 60 - 80%, đẩy giá măng cụt chín tăng cao, loại 1 dao động từ 120.000 - 140.000 đồng/kg.

Thời tiết nắng nóng kéo dài đã gây ảnh hưởng đến thu hoạch măng cụt tại Bình Dương, đặc biệt ở khu vực Lái Thiêu. Sản lượng măng cụt đã giảm mạnh từ 60 - 80% so với các năm trước. Do đó, dọc các tuyến đường thuộc địa phận Lái Thiêu không còn tràn ngập măng cụt như trước đây.

Lãnh đạo Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Sơn (xã An Sơn, thành phố Thuận An) cho biết, do diện tích trồng măng cụt ở Bình Dương và các tỉnh, thành khác khá nhỏ, nên khi gặp thời tiết bất lợi, sản lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện tại, giá măng cụt chín loại 1 dao động từ 120.000 - 140.000 đồng/kg. Món gỏi gà măng cụt đang là "trend" khiến nhu cầu và giá măng cụt tăng cao. Từ đầu mùa, khi một số vườn măng cụt Lái Thiêu còn non, giá măng cụt xanh đã lên tới 90.000 - 120.000 đồng/kg. Giá măng cụt xanh, loại còn nguyên vỏ từ 90.000-100.000 đồng/kg và loại gọt vỏ sẵn từ 350.000 - 400.000 đồng/kg.

Dưa hấu Nghệ An vào mùa, đắt hàng

Dưa hấu Nghệ An vào mùa, đắt hàng

Hiện nay, đang rộ vụ thu hoạch dưa hấu vụ xuân hè. Nông dân các vùng trồng dưa Nghệ An phấn khởi thu hái khi dưa hấu chạy hàng, đắt giá.

Năm nay, do mưa ít, đầu mùa hạn nặng nên năng suất dưa giảm; bù lại, thu hoạch vào đúng dịp nắng nóng nên giá khá cao.

Đầu vụ, giá dưa 6.000 đồng/kg nay rộ vụ thu hoạch, giá dưa tăng thêm 500-700 đồng/kg bán sỉ cho thương lái, còn bán lẻ thì 10.000 đồng/kg. Các năm trước, thường thì đầu mùa giá dưa cao hơn, rộ mùa, nguồn cung nhiều nên giá dưa giảm nhẹ thì năm nay, giá dưa lại tăng, do đó, người dân có lãi khá.

Toàn xã Thượng Tân Lộc (Nam Đàn) có khoảng 200ha dưa hấu, chủ yếu trồng ở đất bãi và vùng màu. Năm nay, năng suất dưa ước đạt khoảng 25 tấn/ha, giảm so với các năm trước. Song giá dưa vào chính vụ khá ổn định, trung bình, mỗi ha dưa hấu mang lại cho người dân 50-60 triệu đồng tiền lợi nhuận.

Theo người dân ở xóm Sơn Đông, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn), họ thuê gần 5ha đất ở xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu) trồng dưa hấu. Sau khi trừ chi phí thuê đất, chi phí đầu vào và nhân công, vụ dưa này, họ thu về hơn 200 triệu đồng tiền lãi.

Năm nay, dưa không được mùa nhưng giá bán ổn định từ đầu vụ đến nay nên có lãi khá. Hiện tại, dưa hấu loại 1 đang nhập cho thương lái với giá 7.000-8.000 đồng/kg, dưa loại 2 thì 5.000-6.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí đầu tư và tiền thuê đất, tính ra tiền lời khoảng 60 triệu đồng/ha.

Giá gạo xuất khẩu quay đầu giảm

Giá gạo xuất khẩu quay đầu giảm về mức thấp nhất

Từ chỗ cao nhất thế giới, gần đây giá gạo Việt Nam quay đầu giảm về thấp nhất trong top 6 nước xuất khẩu gạo hàng đầu.

Dữ liệu từ Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy chốt phiên ngày 30/5, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tiếp tục giảm 4 USD so với phiên trước đó xuống 574 USD một tấn - thấp nhất trong top 6 nước xuất khẩu hàng đầu thế giới.

Theo số liệu từ Seasia Stats - trang thống kê về các nước Đông Nam Á - năm 2023, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Pakistan, Mỹ, Trung Quốc là những quốc gia xuất khẩu gạo top đầu thế giới.

Hiện, mỗi tấn gạo Việt thấp hơn hàng trăm USD so với gạo Mỹ, 46 USD so với Thái Lan và thấp hơn 19 USD so với hàng Pakistan, Myanmar.

Trong đợt đấu thầu gạo cung ứng cho Cơ quan Hậu cần Nhà nước Indonesia (Perum Bulog) Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG) đã trúng thầu 100.000 tấn gạo trên tổng số 300.000 tấn. Công ty Lộc Trời trúng thầu với mức giá 563 USD một tấn, thấp hơn 16 USD so với giá chào ban đầu 579 USD.

Ngoài Lộc Trời, các doanh nghiệp xuất khẩu khác cũng cho biết giá gạo xuất khẩu đang có xu hướng giảm không chỉ ở Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới. Thậm chí, gạo có thể còn giảm thêm nếu Ấn Độ mở cửa xuất khẩu trở lại.

Dưa leo năng suất thấp

Giá dưa leo 1, 2 ngày trở lại đây có chiều hướng giảm nhẹ nhưng giá vẫn rất thấp. Tại khu vực miền Tây Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang dao động từ 5.000 - 6.000 tùy theo từng nơi, từng khu vực, từng lứa hái mà giá chênh lệch lên xuống. Nguyên nhân do năng suất thấp,quả ít ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, bệnh bọ trĩ hoành hành khiến sản lượng dưa leo giảm.

Giá dưa leo hôm nay tại các chợ dân sinh khoảng 10.000 đồng/kg đối với dưa leo (dưa chuột nếp), ~ 20.000 đồng/kg đối với dưa leo (dưa chuột) hữu cơ. Các tỉnh sẽ có sự chênh lệch nhau khoảng 2.000 – 4.000 đồng/kg tùy địa điểm bán. Tại các nhà vườn, giá dưa leo sỉ tại vườn ~ 7.000 đồng/kg, và 14.000 đồng/kg đối với dưa hữu cơ.

Tác giả: KHÁNH LINH (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn