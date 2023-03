Giá lăn bánh Vinfast VF5 tháng 3/2023 - chiếc xe "giá êm" nhất "họ Vin"

Được định hình trong phân khúc xe SUV hạng A, VF5 sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, ngoại hình nổi bật cùng hệ thống vận hành điện mạnh mẽ và hứa hẹn sẽ thay thế vị trí của VinFast Fadil (xe chạy xăng ngừng sản xuất năm 2022).

HIện, xe được phân phối với các màu De Sat Sliver (bạc), Future Blue (xanh da trời), Luxury Blue (xanh đậm), Jet Black (đen), Brahminy White (trắng), Mistique Red (đỏ), Neptune Grey (xám), Deep Ocean (xanh lá).

Giá lăn bánh VinFast VF 5 đã có pin

Về kích thước, Vinfast VF5 Plus có kích thước DxRxC lần lượt 3.965x1.720x1.580 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.513 mm. So với Vinfast Fadil (3.676x1.632x1.530 mm, 2.385 mm) thì VF5 có kích thước to hơn. Trong khi so với các đối thủ cùng phân khúc thì Vinfast VF5 có kích thước tương đương Toyota Raize (4.030x1.710x1.605 mm, 2.525 mm). Kia Sonet có kích thước nhỉnh hơn (4.120x1.790x1.642 mm) trong khi chiều dài cơ sở chỉ đạt 2.500 mm.

Nhìn từ bên ngoài, xe gây ấn tượng bởi những mảng vuông rắn chắc, mạnh mẽ. Cụm đèn pha halogen nằm phía trước thiết kế vuông vức có tính năng tự động bật/tắt. Đây là một điểm yếu của xe trong khi các đối thủ đều được trang bị hệ thống chiếu sáng dạng LED.

Về nội thất, khoang cabin VF 5 trông khá đơn giản nhưng không kém phần hiện đại với sự hiện diện của 2 màn hình điện tử. Trong đó, màn hình phía sau vô-lăng đặt nổi thay cho dạng analog truyền thống và màn hình cảm ứng cỡ lớn ngay trung tâm táp-lô. Vô-lăng xe là dạng D-cut thể thao với các điểm nhấn màu bạc, góp phần mang đến vẻ sang trọng cho mẫu SUV điện cỡ nhỏ. Bên trái vô-lăng bố trí các phím bấm media tiện dụng. Loạt công nghệ tiên tiến dẫn đầu phân khúc như: Thiết lập, theo dõi, ghi nhớ hồ sơ người lái; Định vị vị trí xe từ xa; Chẩn đoán lỗi trên xe tự động; Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động… Chưa hết, xe còn được tích hợp các ứng dụng, tiện ích thông minh như Trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, Mua sắm trực tuyến trên xe, Cập nhật phần mềm từ xa, Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng, Điều khiển các thiết bị smart home…,

