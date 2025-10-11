13 khách sạn Việt Nam đầu tiên đạt Michelin Key

Amanoi (Khánh Hòa) là khu nghỉ dưỡng đắt đỏ bậc nhất tại Việt Nam - Ảnh: AMANOI

Ngày 8-10, cẩm nang du lịch Michelin công bố danh sách xếp hạng khách sạn toàn cầu Michelin Key.

Theo Michelin, Việt Nam đã có màn ra mắt ấn tượng trong danh sách Michelin Key với 13 khách sạn được vinh danh. Trong đó, hai khách sạn đạt 3 Michelin Key, ba khách sạn đạt 2 Michelin Key và tám khách sạn đạt 1 Michelin Key.

Các khách sạn Việt Nam lọt vào danh sách trải khắp đất nước, từ khu nghỉ dưỡng bên bờ biển đến các điểm lưu trú trên núi hay vùng nông thôn.

Được đánh giá và xếp hạng cao nhất là khách sạn Capella Hanoi và khu nghỉ dưỡng Amanoi (Khánh Hòa) đạt cấp độ cao nhất: 3 Michelin Key. Hạng mục này được Michelin mô tả dành cho những nơi mang lại "trải nghiệm lưu trú xuất sắc".

Capella - một trong hai khách sạn đạt 3 Michelin Key - Ảnh: CAPELLA

Khách sạn Capella Hanoi, nằm trên phố Lê Phụng Hiểu, được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley, lấy cảm hứng từ các nhà hát opera thập niên 1920. Khách sạn 47 phòng này kết hợp giữa kiến trúc Pháp và các chi tiết mang văn hóa bản địa. Đây từng là nơi nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink lưu trú khi thực hiện concert tại Hà Nội.

Khu nghỉ dưỡng Amanoi có vị trí tuyệt vời khi có tầm nhìn hướng ra vịnh Vĩnh Hy. Nơi đây gồm các biệt thự và pavilion có hồ bơi riêng mang đến cho du khách trải nghiệm "tĩnh lặng xa xỉ".

Zannier Bãi San Hô

Ba khu nghỉ dưỡng đạt 2 Michelin Key, hạng mục "trải nghiệm lưu trú tuyệt vời" gồm: Four Seasons The Nam Hai (Đà Nẵng), Banyan Tree Lang Co Resort (TP Huế) và Zannier Bãi San Hô (Đắk Lắk).

8 khách sạn đạt 1 Michelin Key gồm Azerai Ke Ga Bay (Lâm Đồng), Legacy Mekong (Cần Thơ), Six Senses Con Dao (TP.HCM), Sofitel Legend Metropole (Hà Nội), Park Hyatt Saigon (TP.HCM), Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa), Regent Phu Quoc (An Giang) và Hotel de la Coupole - MGallery (Lào Cai).

Michelin Key là hệ thống xếp hạng mới của Michelin dành cho lĩnh vực lưu trú, trước đó du khách thường biết đến sao Michelin trong ẩm thực.

Việc đánh giá được thực hiện bởi các chuyên gia ẩn danh dựa theo 5 tiêu chí, bao gồm: khách sạn là cánh cửa mở ra hành trình khám phá điểm đến; thiết kế nội thất và kiến trúc xuất sắc; chất lượng và tính nhất quán trong dịch vụ, mức độ thoải mái và công tác bảo trì; nhất quán giữa chất lượng trải nghiệm và mức giá; khẳng định bản sắc riêng, phản chiếu cá tính và tính chân thực.

Các tiêu chí tập trung vào trải nghiệm lưu trú toàn diện thay vì chỉ xét tiện nghi, nhằm thiết lập chuẩn mực quốc tế mới.

Các cấp độ xếp hạng: 1 Key - trải nghiệm lưu trú đặc biệt. 2 Key - trải nghiệm lưu trú tuyệt vời. 3 Key - trải nghiệm lưu trú xuất sắc (cấp độ cao nhất). Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 62 khách sạn được xếp hạng, Indonesia có 33 khách sạn và Malaysia có 4 khách sạn được vinh danh trong lần công bố này. Sự công nhận từ Michelin được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc đua chất lượng mới giữa các cơ sở lưu trú, không chỉ ở phân khúc 5 sao mà còn lan tỏa đến các phân khúc khác. Việt Nam có hai khách sạn đạt 3 Michelin Key là minh chứng cho danh tiếng ngày càng tăng của đất nước về dịch vụ khách sạn đẳng cấp thế giới.

Tác giả: Nguyễn Hiền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ