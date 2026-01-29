Gần 4 tấn xúc xích, chả mực, tôm hùm... không rõ nguồn gốc chuẩn bị bán ra thị trường

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tổng cộng 3.790kg thực phẩm các loại - Ảnh: TTXVN

Ngày 28-1, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin đơn vị vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kịp thời phát hiện và thu giữ số lượng lớn thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra đột xuất một kho chứa thực phẩm trên địa bàn phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Kho hàng do Lê Hải Minh, sinh năm 2001, trú tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, làm chủ.

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 3.790kg thực phẩm các loại, bao gồm 2.506kg xúc xích (đóng trong 110 thùng các tông) và 1.284kg chả mực, tôm hùm, ốc đỏ, há cảo... (đóng trong 133 thùng các tông).

Tại thời điểm kiểm tra, Lê Hải Minh không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Đồng thời khai nhận đã mua gom số thực phẩm này từ nhiều người tại các chợ trên địa bàn TP Móng Cái cũ và chờ đến dịp Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao thì đưa ra thị trường bán kiếm lời.

Qua xác minh, Lê Hải Minh chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Hiện toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ