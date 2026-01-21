Nghệ An: Phát hiện, thu giữ hơn 700kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 700kg thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại thôn 6 Cầu Giát. (Ảnh: Công an xã Quỳnh Lưu)

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại kho đông lạnh của một hộ kinh doanh ở thôn 6 Cầu Giát đang lưu trữ hơn 700kg chân gà và bánh tráng trộn các loại không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Làm việc với tổ công tác, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

700kg thực phẩm gồm chân gà và bánh tráng trộn không rõ nguồn gốc.

Trước những vi phạm nêu trên, tổ kiểm tra đã lập biên bản, tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, thu giữ và xử lý số thực phẩm không bảo đảm an toàn góp phần ngăn chặn nguy cơ thực phẩm bẩn xâm nhập thị trường, nhất là trong cao điểm tiêu dùng dịp Tết.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm sức khỏe người dân và giữ vững trật tự, an toàn trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn