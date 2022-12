Gã đàn ông 'mượn' điện thoại của bé gái 7 tuổi rồi 'biến mất'

Được biết, sự việc xảy ra tại quán nước trên đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TPHCM và được camera an ninh của quán ghi lại. Thời điểm diễn ra vào khoảng 16h36 cùng ngày, có một người đàn ông đi xe máy đến dừng trước quán rồi đi bộ vào trong. Lúc đó, bên trong quán chỉ có bé gái 7 tuổi đang ngồi chơi trên võng.

Clip: Gã đàn ông 'mượn' điện thoại của bé gái 7 tuổi rồi đi 'mất dạng'

Nhìn ngó xung quanh không thấy người lớn, người đàn ông liền nói bé gái cho mượn điện thoại. Cô bé nhẹ dạ cũng cầm điện thoại đưa cho người đàn ông. Sau khi lấy được chiếc smartphone đời mới từ tay bé gái, người đàn ông lập tức cất vào túi rồi quay người bỏ đi "mất dạng".





Trao đổi với PLO, chị V.T.N.H. (40 tuổi, quê Đồng Nai, chủ quán nước) cũng là mẹ của bé gái cho hay thời điểm xảy ra chị để con gái 7 tuổi ở quán và đi xe máy đến trường học cách đó khoảng 800m để đón con nhỏ. Khi quay về, chị H. không thấy điện thoại nên mở camera xem thì phát hiện vụ việc trên. Cũng theo người phụ nữ, chiếc điện thoại bị mất có giá trị khoảnh 7 triệu đồng.

Được biết, quán nước của chị H. gần trụ sở Công an phường Phú Trung nhưng người đàn ông vẫn táo tợn lấy điện thoại trên tay bé gái.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị H. đã gửi đoạn clip cho công an và đăng lên mạng xã hội để người dân cảnh giác.

