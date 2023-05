Facebook đối mặt với mức phạt kỷ lục 1,3 tỷ USD

Tháng trước, các quan chức EU đã yêu cầu Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland có một tháng để ngăn chặn việc chuyển dữ liệu xuyên Đại Tây Dương của Facebook - do những lo ngại về việc cơ quan tình báo Mỹ truy cập thông tin người dùng tại châu Âu. Năm 2020, tòa án cao nhất của châu Âu cũng đã ra phán quyết thỏa thuận chuyển dữ liệu giữa Mỹ và EU không có hiệu lực, do lo ngại về vấn đề an ninh.

Meta cho biết trong một tuyên bố rằng, họ sẽ kháng cáo phán quyết, bao gồm cả "khoản tiền phạt vô lý và không cần thiết", đồng thời yêu cầu tòa án hoãn thi hành lệnh. Đồng thời, Meta cảnh báo lệnh cấm chuyển dữ liệu từ châu Âu sang Mỹ có thể buộc tập đoàn này phải đình chỉ các dịch vụ của Facebook tại châu Âu.

Khoản tiền phạt lần này đối với Meta, đã vượt qua kỷ lục 746 triệu euro (tương đương 806 triệu USD) trước đó đối với Tập đoàn Amazon vào năm 2021 theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung, vì các vi phạm quyền riêng tư liên quan đến hoạt động kinh doanh quảng cáo của tập đoàn này./.

Tác giả: CTV Mỹ Linh

Nguồn tin: Báo VOV