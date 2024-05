Hình ảnh hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước trận đánh lịch sử ở Điện Biên Phủ

Chi tiết Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" diễn ra vào 07h45 sáng ngày 07/5/2024 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. + Nghi lễ Chào cờ. + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. + Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm. + Phát biểu của đại diện Chiến sĩ Điện Biên Phủ. + Phát biểu của đại diện thế hệ trẻ. + Nghi lễ trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho tỉnh Điện Biên. Sau Lễ mít tinh tại Sân Vận động tỉnh Điện Biên sẽ là Lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 12.000 người, gồm tất cả các lực lượng của Quân đội, Dân quân tự vệ và Công an, các ban ngành, đoàn thể xã hội. Chương trình Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó là phần trình diễn của 09 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Lễ đài. Tiếp đó là phần trình diễn của Khối diễu binh (04 khối Nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an) và khối diễu hành (09 khối Cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc) và cuối cùng phần trình diễn của Khối Nghệ thuật.