Dùng sạc không dây, cần biết những điều này

Cùng với sự phát triển của công nghệ di động, sạc không dây đã trở thành một xu hướng phổ biến và tiện lợi cho người dùng điện thoại thông minh. Không cần cắm dây cáp, chỉ cần đặt thiết bị lên đế sạc, người dùng đã có thể nạp pin dễ dàng.

Tuy nhiên, đằng sau tiện ích đó là thực trạng hiệu suất kém và gây lãng phí năng lượng nghiêm trọng so với sạc có dây truyền thống.

Theo nghiên cứu, việc nạp đầy pin bằng cáp chỉ tốn khoảng 15Wh, nhưng con số này sẽ vọt lên 21Wh (tốn thêm 40%) khi sử dụng các loại đế sạc không dây. Mức hao này tích tiểu thành đại khi xét trên quy mô toàn cầu với lượng người dùng khổng lồ hiện nay.

Thống kê cho biết khoảng 30 đến 66% chủ sở hữu điện thoại thông minh đang sử dụng các phụ kiện sạc không dây tại nhà. Nếu chỉ 30% trong tổng số 7,6 tỉ smartphone thế giới sạc không dây, lượng điện năng lãng phí hằng năm sẽ lên tới 4.830 GWh, đủ cấp điện cho hàng trăm ngàn ngôi nhà. Nguyên nhân cốt lõi là do sạc không dây truyền tải năng lượng thông qua cảm ứng điện từ và bị khoảng cách không khí cản trở. Quá trình tản nhiệt cùng việc sử dụng ốp lưng làm thất thoát thêm 20 đến 30% năng lượng, chưa tính hao hụt khi chuyển dòng điện AC sang DC.

Bên cạnh đó, nhiệt lượng lớn tỏa ra từ các đế sạc không dây có thể làm chai sụt và suy giảm tuổi thọ pin nhanh chóng theo thời gian.

Các dòng smartphone hiện đại đều có cơ chế an toàn tự động bóp giảm tốc độ sạc khi nhiệt độ pin chạm ngưỡng 45 độ C. Trải nghiệm này vô tình thúc đẩy người tiêu dùng phải thay đổi điện thoại sớm hơn bình thường, tạo ra lượng rác thải điện tử lớn gây hại cho môi trường.

Đáng ngại hơn, các dòng sạc giá rẻ không rõ nguồn gốc thường thiếu cảm biến nhiệt độ và tính năng phát hiện vật thể lạ nguy hiểm. Việc vô tình để các vật thể bằng kim loại nằm giữa điện thoại và đế sạc có thể dẫn đến những sự cố đáng tiếc.

Ảnh minh hoạ.

Do đó, để sạc không dây hoạt động hiệu quả và an toàn, người dùng cần lưu ý một số điểm quan trọng dưới đây:

Chọn đúng chuẩn sạc không dây

Hiện nay, phần lớn điện thoại thông minh đều hỗ trợ sạc không dây theo chuẩn Qi, đây là một chuẩn sạc phổ biến do tổ chức Wireless Power Consortium phát triển. Trước khi mua đế sạc, người dùng nên kiểm tra điện thoại của mình có hỗ trợ chuẩn Qi hay không. Ngoài ra, nên ưu tiên các sản phẩm từ thương hiệu uy tín để đảm bảo khả năng tương thích và độ an toàn.

Không nên sạc qua ốp lưng quá dày hoặc kim loại

Một số loại ốp lưng dày hoặc làm từ kim loại có thể cản trở quá trình truyền năng lượng không dây, khiến việc sạc chậm hơn hoặc không hoạt động. Nên sử dụng ốp lưng mỏng, không chứa vật liệu từ tính, và đảm bảo không có vật lạ nằm giữa điện thoại và đế sạc.

Tránh sạc ở nơi quá nóng

Sạc không dây tạo ra nhiều nhiệt hơn so với sạc có dây. Nếu sử dụng ở nơi nhiệt độ cao hoặc không thông thoáng, thiết bị có thể quá nóng, ảnh hưởng đến tuổi thọ pin và hiệu năng điện thoại. Tốt nhất nên đặt đế sạc ở nơi khô ráo, mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp.

Sạc đúng công suất và không lạm dụng sạc qua đêm

Nhiều đế sạc hỗ trợ sạc nhanh không dây nhưng chỉ hoạt động tối ưu khi dùng kèm củ sạc và cáp hỗ trợ công suất tương ứng. Người dùng nên đọc kỹ thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra, không nên lạm dụng việc sạc không dây qua đêm vì nhiệt sinh ra liên tục có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin về lâu dài.

Đảm bảo bề mặt sạch sẽ và đúng vị trí

Hiệu quả của sạc không dây phụ thuộc vào việc tiếp xúc chính xác giữa đế sạc và cuộn dây bên trong điện thoại. Bụi bẩn hoặc lệch vị trí có thể khiến thiết bị sạc chập chờn hoặc không nhận sạc. Vì vậy, hãy thường xuyên lau sạch bề mặt đế sạc và kiểm tra vị trí đặt điện thoại.

Sạc không dây mang lại sự tiện lợi và hiện đại, nhưng người dùng cần hiểu rõ cách sử dụng để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Việc lựa chọn thiết bị chất lượng, sử dụng đúng cách và lưu ý đến các yếu tố như nhiệt độ, vị trí và ốp lưng sẽ giúp nâng cao trải nghiệm cũng như kéo dài tuổi thọ cho cả pin lẫn thiết bị.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn