Dựng kịch bản đáo hạn ngân hàng, cặp vợ chồng chiếm đoạt trên 27 tỷ đồng

Theo điều tra, vợ chồng Huy, Thúy là khách hàng quen thuộc của Công ty N.Q do ông Q.C.H làm chủ. Lợi dụng sự tin tưởng trong quá trình làm ăn, từ tháng 9/2023, hai đối tượng bắt đầu vay tiền ông H. Từ số tiền vay ban đầu là 4 tỷ đồng, lần lượt các khoản vay tiếp theo được tăng dần.

Đến cuối năm 2024, do làm ăn thua lỗ, mất khả năng cân đối tài chính, bà Thúy nói dối với ông H rằng có quan hệ thân thiết với nhân viên một ngân hàng có chi nhánh Cà Mau, nơi đang có nhiều khách cần vay tiền để đáo hạn; đồng thời đưa ra mức lãi suất hấp dẫn để thuyết phục ông H cho vay tiếp. Tin tưởng vào uy tín và lịch sử giao dịch trước đó, từ 17/12/2024 đến 18/2/2025, ông H đã chuyển tổng cộng trên 15 tỷ đồng cho Huy và Thúy. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này vợ chồng Huy, Thúy dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Cà Mau tống đạt các quyết định khám xét nơi ở, nơi làm việc của Huy và Thúy.

Không dừng lại ở đó, Huy và Thúy còn mở rộng thủ đoạn lừa đảo sang một nạn nhân khác là bà L.N.L, bằng cách dựng lên kịch bản cho vay “đáo hạn ngân hàng” lấy lãi cao. Từ 15/1/2025 đến 27/1/2025, bà L đã chuyển cho vợ chồng Huy, Thúy tổng cộng gần 12 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền mà vợ chồng Huy, Thúy chiếm đoạt từ hai nạn nhân là trên 27 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để trả nợ, phục vụ chi tiêu cá nhân và không có khả năng hoàn trả cho các bị hại.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Lâm Tiểu Thúy là người trực tiếp đưa ra thông tin gian dối và tính toán tiền lãi để tạo lòng tin với các bị hại; Võ Khắc Huy là người cùng bàn bạc, đồng thuận thực hiện các giao dịch chuyển khoản, trả lãi, góp phần hoàn tất hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Cà Mau tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra vụ án. Hiện, Công an tỉnh Cà Mau đang mở rộng vụ án; đồng thời cảnh báo đến người dân về hình thức lợi dụng cho vay đáo hạn ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Tác giả: Văn Đức - Trọng Đạt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân