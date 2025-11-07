Đu trend đi ngắm tuyết, Tiktoker Việt Phương Thoa khiến fan 'hết hồn'

Thời gian gần đây, mạng xã hội "bùng nổ" với trào lưu "sống ảo" chụp ảnh giữa trời tuyết trắng xóa. (Ảnh: FBNV)
Từ các ngôi sao V-Biz đến dàn hot girl, ai cũng sở hữu cho mình những bức hình lãng mạn, đậm chất điện ảnh mà không cần phải đặt vé máy bay sang Hàn Quốc hay Châu Âu. Tất cả là nhờ vào sự hỗ trợ của công nghệ AI tạo ảnh. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, trong dàn sao "đua nhau" khoe ảnh tuyết ảo diệu, Tiktoker Việt Phương Thoa lại là cái tên khiến cộng đồng mạng được một phen "hết hồn" và không nhịn được cười với thành phẩm của mình. (Ảnh: FBNV)
Việt Phương Thoa là Tiktoker vốn nổi tiếng với những video hài hước, biến hóa đa dạng cùng hình tượng "chủ tịch giả vờ". (Ảnh: FBNV)
Cô nàng luôn biết cách nắm bắt và biến tấu các trend mạng xã hội một cách độc đáo nhất. Và với trào lưu ảnh tuyết lần này, Việt Phương Thoa cũng không ngoại lệ. (Ảnh: FBNV)
Khác với những bức ảnh "công chúa tuyết" lung linh, thần thái mơ màng của các nghệ sĩ khác, loạt ảnh "ngắm tuyết" của Việt Phương Thoa lại mang một phong cách... độc lạ và có phần hơi "ngược" so với tưởng tượng của số đông. (Ảnh: FBNV)
Không phải là những bức hình nàng thơ lãng mạn, thành phẩm đu trend của nữ Tiktoker trông như một "ông chú" với mái tóc tổ quạ, lối trang điểm nhợt nhạt, thậm chí còn có cả...ria mép. (Ảnh: FBNV)
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh "ngắm tuyết" của Việt Phương Thoa nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bật cười trước sự sáng tạo và "chịu chơi" của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng Việt Phương Thoa đăng tải bộ ảnh có phần lầy lội nhằm tạo tiếng cười, niềm vui mà thôi. Bởi trước đó cô nàng cũng có một bộ ảnh sống ảo ngắm tuyết đúng chuẩn vô cùng xinh đẹp. (Ảnh: FBNV)
Màn "biến hình" lần này của Việt Phương Thoa đã thành công rực rỡ khi mang lại một màu sắc hoàn toàn khác biệt cho trào lưu ảnh tuyết đang thịnh hành. (Ảnh: FBNV)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn