Khách Tây buồn bã nói nhớ "bát cơm 50k" ở Việt Nam, tiết lộ lý do phải rời đi dù rất yêu mến nơi này

Với nhiều du khách quốc tế, Việt Nam luôn nằm trong danh sách điểm đến để lại ấn tượng khó quên. Không chỉ bởi phong cảnh đẹp, văn hoá đặc sắc mà còn vì ẩm thực đa dạng, từ những món ăn đường phố giản dị cho tới đặc sản trứ danh. Mới đây, một anh chàng khách Tây đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ về nỗi nhớ… "bát cơm" chỉ 50k ở Việt Nam, sau khi buộc phải rời đi.

"Bát cơm" mà vị khách này nhắc đến thực chất chính là những suất cơm bình dân quen thuộc với người Việt. Đó là một phần cơm nóng hổi, kèm vài ba món mặn, món xào, chút canh. Có hôm là thịt kho tàu, cá kho, đậu phụ rán; hôm khác lại có gà rang, rau muống xào tỏi, bát canh chua hay canh rau dền. Không cầu kỳ, chẳng bài trí sang chảnh như trong nhà hàng, thế nhưng hương vị lại đậm đà, đủ đầy và dễ khiến người ta ấm lòng. Với mức giá chỉ khoảng 50.000 đồng (chừng 3 AUD), một suất cơm như thế có thể khiến cái bụng no căng mà lại mang theo cả cảm giác quen thuộc, gần gũi.

Chia sẻ của anh chàng Tây đã khiến nhiều người Việt bất giác mỉm cười. Bởi với chúng ta, cơm bình dân vốn dĩ rất quen, đôi khi còn bị xem là "quá đơn giản" so với vô vàn món ngon ngoài kia. Nhưng dưới ánh nhìn của du khách, chính sự giản dị ấy mới tạo nên sức hút. Một bữa cơm bình dân không chỉ là món ăn, mà còn gợi ra sự chân thành, mộc mạc của đời sống Việt Nam - điều khiến họ thấy gắn bó và muốn lưu giữ thật lâu.

Khi được dân mạng hỏi lý do tại sao yêu thích Việt Nam đến thế mà vẫn phải rời đi, anh chàng tiết lộ: "Người bạn đồng hành của tôi cần quay trở lại để tiếp tục việc học tập, vì vậy chúng tôi đành phải trở về nhà". Câu trả lời chân thành ấy khiến không ít người tiếc nuối thay, bởi có lẽ nếu không vướng bận, họ vẫn sẽ muốn tiếp tục hành trình khám phá mảnh đất hình chữ S.

Câu chuyện nhỏ này một lần nữa cho thấy: để khiến du khách lưu luyến, Việt Nam không chỉ cần đến những đặc sản nổi tiếng hay nhà hàng sang trọng. Đôi khi, chỉ một bát cơm bình dân giản dị, ấm nóng thôi cũng đủ để trở thành ký ức khó quên, khiến khách Tây đi xa rồi vẫn còn day dứt nhắc về.

(Nguồn: TikTok @kyyintheskyyy)

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn