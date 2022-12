Ngày nay, định kiến bầu trước cưới sau ở thời xưa đã không còn là điều quá nghiêm trọng, hay bị gièm pha. Vì nhiều lý do, có không ít cặp đôi hiện đại chọn bầu trước rồi mới làm thủ tục cưới hỏi. Thậm chí có cặp đôi còn để con lớn đến tận vài tuổi mới chịu tổ chức đám cưới. Những đứa trẻ lúc này may mắn lại được chứng kiến và góp mặt ngay trong đám cưới của bố mẹ mình.

Cũng là góp mặt trong ngày đại hỉ của bố mẹ nhưng câu chuyện về một cậu nhóc mới đây được chia sẻ lên mạng xã hội lại khiến ai nấy không nhịn nổi cười. Theo đó, đoạn clip là hình ảnh đám cưới rộn ràng của một cặp đôi trẻ. Chủ bài đăng cho biết, hai vợ chồng sinh 2 con rồi mới quyết định làm đám cưới.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Dự đám cưới của ba mẹ, con trai 'khóc thét' khi thấy mặt cô dâu (Nguồn: Beo)

Vậy nhưng một tình huống hết sức trớ trêu đã diễn ra với cô dâu là cậu quý tử đã không thể nhận ra mẹ mình vì lớp trang điểm kỹ càng. Hễ cô cứ đến gần là con lại hét toáng, khóc ngặt nghẽo. Thậm chí còn gọi là "yêu quái".

Người mẹ chia sẻ lên mạng xã hội: "Khi sinh 2 đứa rồi mới cưới, mẹ make xong con trai không nhận ra mẹ nên mẹ cứ đến gần là hét: Yêu quái tránh xa ra".

Có thể thấy trong clip là cảnh tượng cậu bé khoảng 2 tuổi được bố bế trên tay. Đứng ngay bên cạnh 2 bố con là người mẹ diện váy cô dâu trắng thướt tha, tóc được tạo kiểu và gương mặt cũng trang điểm vô cùng xinh đẹp.

Tưởng chừng họ sẽ có phút giây gia đình hạnh phúc, vui cười bên nhau nhưng thực tế lại chỉ có tiếng hét thống thiết, cùng 2 hàng nước mắt chảy dài của cậu con trai vì "mẹ... sao mà lạ quá". Dù người mẹ cố tiến lại gần làm thân với bé nhưng cu cậu giãy nảy, quay mặt đi, nhất quyết từ chối.

Cảnh tượng "dở khóc dở cười" trên khiến ai nấy xem xong đều thích thú. Nhiều người hài hước bày tỏ sự đồng cảm với bé trai và cho rằng khi phụ nữ trang điểm lên đến người trưởng thành còn chưa chắc nhận ra nữa là bé. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị rằng chị em phụ nữ lúc nào cũng cần phải xinh đẹp để các con đỡ ngỡ ngàng khi nhà có sự kiện trọng đại.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

"Mùi thì giống nhưng mặt là bà nào nha, đừng lừa anh",

"Con kiểu: Cô là ai, cô đi ra đi, định cướp bố tôi à",

"đề nghị ci e phũ nữ khi nào cũng phải đẹp không là các con sợ",

"Thường ngày thấy mẹ ăn vận giản dị nay tự dưng trang điểm lồng lộn không quen",

"Con mình 3 tuổi xem hình cưới nói: ba nè với ai vậy mẹ",...

Hiện tình huống hài hước trên vẫn đang "gây sốt" cộng đồng mạng.

