Dự báo thời tiết ngày 26/11: Miền Bắc "thấm" không khí lạnh, lại sắp có đợt tăng cường

Dự báo không khí lạnh tràn về Đợt không khí lạnh đầu tiên vào ngày hôm qua (25/11) làm giảm nhiệt độ mạnh. Đến ngày 27/11, đợt không khí lạnh thứ hai sẽ tiếp tục tăng cường khiến nhiệt độ giảm mạnh hơn. Vào đêm 30/11, nhiệt độ có thể xuống còn 11 độ C, tạo sự chênh lệch nhiệt độ lớn so với 24 độ C vào giữa trưa. Các khu vực miền núi phía Bắc như: Mộc Châu, Sa Pa, Hà Giang sẽ có nhiệt độ dưới 10 độ C, và vùng núi cao có thể giảm xuống dưới 8 độ C. Miền Trung sẽ có nhiệt độ dao động từ 19 đến 20 độ C, trong khi từ Quảng Trị đến Phú Yên sẽ có mưa rải rác kéo dài đến ngày 28/11. Nhận định thời tiết 10 ngày tới Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 24 đến ngày 26/11 - Bắc Bộ: Khu vực này thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng phía Đông từ đêm 25-26/11 có mưa rải rác. Trời chuyển rét. - Bắc Trung Bộ: Thời tiết có mưa, mưa rào rải rác, riêng Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. - Trung Trung Bộ: Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. - Các khu vực khác: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi; riêng Bình Định, Phú Yên từ đêm 26/11 có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 26/11 đến ngày 4/12 - Bắc Bộ: Thời tiết có mưa vài nơi. Trời rét. Từ ngày 29/11, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. - Từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, từ ngày đêm 27-28/11 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 29/11, Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Bắc Trung Bộ trời rét; từ ngày 29/11, đêm và sáng trời rét. - Các khu vực khác: Thời tiết từ đêm 26/11 đến ngày 4/12 có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.