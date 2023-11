Dự án nhà ở 15 năm dang dở

Dự án Khu nhà ở mới Yên Hòa chậm tiến độ 15 năm. Ảnh: Điền Bắc.

Nhiều quyết định vẫn... không xong

Đầu tháng 7/2008, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 2518 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu nhà ở mới Yên Hòa. Theo đó, khu đất thực hiện dự án này rộng 3,41 ha, nằm ở phía Tây đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh. Chủ đầu tư là Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An (gọi tắt là DN Trẻ) có địa chỉ tại đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh. Tiến độ thực hiện dự án là 5 năm kể từ ngày cấp GCNĐT (năm 2009).

Theo quyết định, Khu nhà ở mới Yên Hòa được quy hoạch với những định hướng: Khu chung cư kết hợp siêu thị, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê gồm 1 công trình cao 9 tầng (diện tích khoảng 4.582m2) được bố trí tại trục đường lớn hướng ra đường Nguyễn Trãi. Khu biệt thự liền kề gồm 24 lô, mỗi lô từ 160-238m2 (tổng diện tích khoảng 4.000m2). Khu nhà ở liền kề 3 tầng gồm 74 lô, mỗi lô từ 103-139m2 (tổng diện tích 9.200m2). Ngoài ra dự án còn có Khu xây dựng công trình công cộng, 1 nhà trẻ cao 2 tầng (diện tích khoảng 2.200m2); Khu cây xanh, thể dục thể thao, công viên (gần 3.000m2)…

Tổng vốn đầu tư của dự án là 292,35 tỷ đồng, trong đó vốn tự có chiếm 15%. Tuy nhiên, sau khi phê duyệt, DN Trẻ không hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để triển khai dự án như tiến độ được giao. Đến tháng 10/2010, tại Quyết định số 4745 dự án Khu nhà ở mới Yên Hòa được UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (lần 1), có điểm mới là phần đất khu nhà ở chung cư 9 tầng bị cắt 2.000m2 làm trụ sở Hội Doanh nghiệp trẻ Nghệ An. Cũng tại Quyết định nêu trên, yêu cầu DN Trẻ “khởi công xây dựng trong vòng 9 tháng, hoàn thành dự án trong vòng 30 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. Nếu không đảm bảo tiến độ thì quyết định này hết hiệu lực thi hành, Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án khác mà chủ đầu tư không được bồi thường”.

Liên tục chậm tiến độ

Sau 2 năm không triển khai dự án như tiến độ được giao, DN Trẻ tiếp tục có tờ trình xin điều chỉnh quy hoạch lần thứ 2 và tiếp tục được chấp nhận. Nhưng sau đó DN này vẫn không hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công. Mãi 6 năm sau, ngày 23/4/2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1502 đưa dự án này vào danh sách kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 (do Sở Xây dựng chủ trì).

Sau quá trình kiểm tra, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1085 về việc Phê duyệt kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai đối với 1 số dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án của DN Trẻ. Theo quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An cho phép tiếp tục cho DN Trẻ được gia hạn tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian 24 tháng (từ 8/4/2020 - 8/4/2022). Một lần nữa, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục yêu cầu “chủ đầu tư tập trung xây dựng hệ thống công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật của dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2020, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ quy hoạch được phê duyệt, thiết kế được thẩm định. Không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với phần diện tích chưa đủ điều kiện và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép”.

Mặc dù được tạo điều kiện nhưng DN Trẻ đã không chấp hành, phớt lờ các quyết định, tiếp tục vi phạm tiến độ nghiêm trọng. Hàng loạt hạng mục chính của dự án như nhà trẻ, chung cư 9 tầng, trụ sở Hội Doanh nghiệp trẻ 9 tầng, khu biệt thự, nhà liền kề với gần 100 lô đất hiện nay chỉ lác đác khoảng chục căn. Trong khi đó, nhiều tuyến đường, vỉa hè trong dự án bong tróc, hư hỏng nặng…

Hơn thế, dù chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án, chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu, và đặc biệt chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện huy động vốn, nhưng trong khoảng thời gian từ năm 2020- 2023, DN Trẻ đã bất chấp, ký hàng loạt “hợp đồng góp vốn” với khách hàng. Tính đến nay, chủ đầu tư đã giao dịch gần hết các lô đất liền kề, biệt thự tại dự án. Về phía người dân, sau khi ký hợp đồng góp vốn, do có nhu cầu nhà ở đã đến khởi công, nhưng do dự án chưa có trạm điện nên các hộ này phải xin câu nối khắp nơi. Việc câu nối không đúng quy hoạch không chỉ ảnh hưởng đến nguồn điện sinh hoạt khu vực Quán Bàu mà còn liên quan đến vấn đề trách nhiệm, phòng cháy chữa cháy.

Quá bức xúc, đầu tháng 9/2023, hàng loạt khách hàng đã ký “hợp đồng góp vốn” với chủ đầu tư đã đồng loạt viết đơn gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An để “cầu cứu”. Trong đơn viết rõ: “Đảm bảo khâu cung ứng điện, nước đầy đủ, an toàn để chúng tôi thực hiện và đồng hành triển khai xây dựng trạm biến áp 400KVA phục vụ điện thi công, sinh hoạt lâu dài, ổn định cho khu dân cư”.

Liên hệ với chủ đầu tư nhưng chúng tôi không nhận được hồi âm.

