Đột nhập biệt thự trộm tiền tỷ, 2 kẻ quen nhau qua nhóm "vỡ nợ thích làm liều" vô "khám"

Nhóm trộm phân chia nhiệm vụ trước khi "hành sự"

Ngày 14/4, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử các bị cáo Nguyễn Đức Tiến (32 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Sỉ (27 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) cùng về tội Trộm cắp tài sản.

2 bị cáo liều lĩnh đột nhập biệt thự để trộm cắp lãnh án nặng. (Ảnh: Quỳnh Trang).

Theo nội dung vụ án, do không có việc làm và cần tiền tiêu xài nên tháng 3/2024, Nguyễn Đức Tiến sử dụng tài khoản Facebook tên "Hung Vo" tham gia nhóm "Vỡ nợ thích làm liều" trên mạng xã hội Facebook.

Tại đây, Tiến được đối tượng sử dụng tài khoản tên "Minh Hoàng" (chưa rõ lai lịch) rủ đột nhập vào nhà bà Trần Thị L. ở P.Thới An, quận 12, Tp.HCM để trộm cắp tài sản và Tiến đồng ý.

Ngày 27/4/2024, cũng thông qua nhóm "Vỡ nợ thích làm liều, Tiến kết bạn là làm quen với 2 đối tượng khác là Lê Văn Sỉ sử dụng tài khoản Facebook tên "Tú Hoàng" và Đỗ Văn Tuấn sử dụng tài khoản Facebook tên "Minh Đức".

Ngoài ra, Tiến còn kết bạn với 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) sử dụng tài khoản Facebook tên "Bảo Minh" và "Lu Lung". Sau khi làm quen, Tiến và nhóm bạn mới quen này hẹn gặp nhau để bàn bạc việc trộm cắp tài sản.

Sáng 29/4/2024, các đối tượng lần lượt gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Hồ Thị Khiêm (quận 12, Tp.HCM) để bàn bạc kế hoạch, từ đó thống nhất sẽ đột nhập biệt thự của bà L. để lấy tài sản.

Để thực hiện hành vi, Tiến chở Sỉ đến chợ Ngã 3 Bàu (đường Tô Ký, quận 12) mua 3 con dao, 1 cuộn băng keo, 1 bình xịt sơn đen, 4 cặp găng tay y tế để khi đột nhập vào nhà bà L. nếu bị phát hiện sẽ dùng dao đe doạ, trói, dán miệng nạn nhân, dùng bình xịt sơn để xịt camera an ninh và khống chế toàn bộ thành viên trong gia đình nhằm cướp tài sản.

Cả nhóm thống nhất thời điểm gây án vào tối 29/4. Tuy nhiên, trước khi hành động, Tuấn rút lui với lý do vợ bị bệnh và đi về nhà ở Tp.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Đến khoảng 23h30 ngày 29/4, Tiến và Sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị và cùng với "Lu Lung" đến nhà bà L. để thực hiện vụ trộm.

Theo phân công, Tiến đứng ngoài cảnh giới, còn Sĩ và "Lu Lung" leo qua cổng chính vào bên trong nhà. Khi Sĩ vừa lấy túi xách của bà L., bên trong có 1,1 tỷ đồng đang treo ở cầu thang.

Lúc này, bà L. đang ngủ thì chợt tỉnh giấc do nghe thấy tiếng động. Quan sát camera an ninh, bà L. phát hiện các đối tượng lạ mặt đột nhập biệt thự nên đã gọi điện trình báo Công an quận 12 (cũ).

Cùng lúc, 2 nhân viên của bà L. và Công an quận 12 xuất hiện cùng với bà L. bắt giữ được Sỉ khi đối tượng đang trèo ra ngoài. Đồng thời, một nhóm trinh sát khác cũng đã mật phục bên ngoài, ập đến bắt giữ Tiến khi đối tượng này đang cảnh giới. Riêng "Lu Lung" nhanh chân chạy thoát và hiện vẫn đang bị truy tìm.

Trả giá đắt cho hành vi bất chính

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Có mặt tại phiên tòa với tư cách bị hại, bà T.T.L. không yêu cầu bồi thường vì đã nhận lại toàn bộ tài sản. Bị hại này còn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần xét xử nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Đức Tiến và Lê Văn Sỉ mỗi người 14 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

Đối với Đỗ Văn Tuấn, người này đã cùng bàn bạc kế hoạch với Tiến và Sỉ nhưng đã rời nhóm trước khi vụ việc diễn ra và không tham gia trộm cắp nên được miễn trách nhiệm hình sự.

Đối với các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook tên "Bảo Minh" và "Lu Lung", do chưa xác định nhân thân và lai lịch, nên cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và xử lý sau.

Tác giả: Võ Công Thư

Nguồn tin: nguoiduatin.vn